星宇航空第7架A350抵台　冬季班表洛杉磯航線增為每周10班

▲星宇航空第7架A350-900。（圖／星宇航空提供）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）第7架A350-900新機B-58507於昨日正式交機，由董事長張國煒親自前往法國土魯斯（Toulouse）接機並於今（13）日上午抵台，空中巴士商用飛機部門總經理Christian Scherer也親自與張國煒針對航空客、貨發展及未來規劃做意見交流。

星宇航空表示，第7架A350-900新機加入後，公司機隊數共有25架，包括13架321neo、5架330neo、7架350-900；預計12月及明年Q1將各再交一架A350-900。

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星宇航空指出，隨著新機陸續投入營運，北美航線也將陸續增班，12／22起洛杉磯航線由每周7班增至每周10班；自明年3／1起，西雅圖航線由每周3班增為每日1班，加上舊金山航線每日飛航，星宇航空每周將提供24航班直飛北美西岸3大城市，為國際旅客帶來更便捷的服務。

星宇航空11月合併營收為29.85億元，年增47%，其中，客運營收25.13億元，年增42%，隨著11月下旬時序進入東北亞賞楓旺季，日本航線載客率維持九成水準，支撐客運收入穩健表現；貨運營收為3.18億元，年增98%，受益於全球年底購物旺季，推動消費性電子產品、小型家電等高附加貨品市場需求，亞太至北美航線貨運量穩定成長。

星宇航空台中-沖繩航線已於12月2日正式啟航，每周飛航4班，預計夏季班表將增至每周6班。同時正籌備規劃於明年Q2開闢台北-神戶及台中-神戶航線，提供旅客前往關西地區新選擇。