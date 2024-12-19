第三屆「新竹AIoT加速器」頒創新卓越獎　青創ｘ企業合作實證創雙贏

▲第三屆「新竹AIoT加速器」舉辦成果發表，並揭曉創新卓越獎得主。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／新竹報導

新竹縣政府全力推動「青創點睛 竹夢成金」青年創新創業計畫，攜手全台最大產業加速器StarFab Accelerator成立「新竹AIoT加速器」，今年邁入第三屆，吸引來自海內外的新創團隊參與，歷經書面審查、媒合對接與近五個月的合作共創，共有13組新創團隊脫穎而出，登上成果博覽會舞台進行發表，最終由「十論科技」、「以力科技」，以及「增站運籌科技」拿下創新卓越獎。

▲新竹縣長楊文科親自到場肯定新創成果。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

新竹縣長楊文科親自到場，表揚得獎團隊，同時肯定新創成果。他提到，新竹縣府6年來在「新竹縣地方型SBIR」中小企業研發經費方面，投入超過1億9百萬元的補助予143家企業，創造出3.9億的產值，成果豐碩，而對於青年創業同樣大力支持，從0到1的萌芽籌備階段，至1到100的輔導階段，幫助新創團隊拓展人脈、技術，擴大業務來上市上櫃，並向國際展示科技實力，未來縣府也將持續扮演他們的堅實後盾。

▲「新竹AIoT加速器」今年邁入第三屆。

新竹縣政府教育局局長楊郡慈進一步指出，縣府致力於成為年輕人創業的最佳平台，在明新科大創立青創基地，有24位顧問，提供法律專業、產業經驗和人資管理等專業諮詢，指導企業從0到1學習如何經營管理，讓青創夢想落地；接著再透過加速器計畫，加速新創從1到100的成長進程，今年匯聚7家新竹在地指標企業如聯發科技、精誠資訊、邁特電子、五崧捷運、奇鼎科技、啟德機械、醫智亮加速器組成導師群，幫助新創團隊了解市場需求、定位產品並進行驗證，此外，更協助進行募資，讓公司能夠順利營運。

▲▼新創團隊登上成果博覽會舞台進行發表。

新竹AIoT加速器，至今成功媒合超過40組新創團隊，透過「以大帶小」的育成機制，在企業導師與創業輔導師雙軌協助下，讓青創提案得以落地實證，創造雙贏局面。

連續第三年擔任企業導師的邁特電子副總經理戴憶帆表示，加速器遴選出的優秀團隊，經歷3至6個月時間，與企業導師一起共創出來的結果，實際上也是幫助企業有效地解決一些內部問題，此次合作發表的產品，預期將會持續優化，產出有意義的成果。

五崧捷運副總經理邱承緯認為，新創團隊有新的想法、新的商業模式、新的工具和思維，可以協助產業做更多發想和調整，而對於新創團隊來說，不僅能驗證產品或工具的有效性，更是向企業取經的寶貴機會，對雙方都有很大幫助。

創新卓越獎得主之一的「以力科技」執行長徐郁涵則有感，與聯發科的合作大幅提升了品牌效益和品牌價值，當技術整合完成後，產品能串接到聯發科達哥AI平台，更進一步增加競爭力；此外，聯發科也反向支持，推薦了一些有需求的學校老師和公家單位客戶給他們，實質增進了業務發展。

▲「新竹AIoT加速器」為企業與新創共創合作平台。

智慧化浪潮來襲，企業升級轉型，創新、人才是不可或缺的關鍵。「新竹AIoT加速器」在產官學研各界支持下，為企業與新創共創合作平台，深度結合雙方優勢，開拓科技新商機，也為新竹產業注入新動能。

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