保單年終檢視　3關鍵成人生各階段堅實後盾

▲保險試算示意照。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳瑩欣／台北報導

新的一年即將來臨，永達保經提醒，保單檢視不該狹隘地侷限在意外、醫療及失能等保障是否足夠，而是應該秉持進階保單檢視的思維，整合保單的現金價值，彙總整體資產狀況，瞭解資金運用的資源及未來退休的現金流，並結合保單關係人的配置，進一步因應稅法變更做修正，更確實掌握自己的保險狀況，讓保險成為人生各階段的堅實後盾。

保單檢視的實務過程中常見的缺失，包括：地址或受益人等資訊未變更、未隨著年齡增長調整保障內容，留下風險漏洞、經濟能力及身份地位或家庭責任有所改變，但保單未能同步調整、舊有保單無法涵蓋現代醫療趨勢下的高額自費項目、多張保單重複投保，浪費資金且未提高實際保障效益、對自身購買的保單內容不清楚，影響理賠及保障需求。

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許多人過往的保險規劃都存在三大不足的隱憂：不健康時醫療費不足、需長期看護時照顧費不足、長壽時退休生活費不足。永達保經指出，保險規劃應該考量年齡、家庭責任及不同階段的改變，同時也要因應時代趨勢做調整，至少每三至五年就要做一次保單檢視，了解是否符合現狀的需求。建議從以下三大方向進行檢視：

一、醫療保障：考量當前就醫環境與高齡社會的狀況，提高實支實付型保險的保障，並提前規劃相關長期照護保障。此外，還應根據家庭責任、房貸支出及經濟來源檢視並調整壽險保障。

二、退休生活品質：退休規劃必須考量物價通膨與時間複利，如果希望退休後每月有5萬元生活費，按年均通膨2%計算，20年後每月約需7萬五千元生活費。提早規劃，利用時間複利，不僅能降低準備壓力，還能確保退休有穩定現金流。

三、傳????及分配：如何留的多、分的好、用的久？首先，檢視資產形式；再而，思考如何分配；最後，考量如何傳承最和諧、稅負最低。配合上述想法來檢視保單規劃是否符合需求，其中務必留意，保單受益人應隨家庭成員變化及時更新，以確保符合不同階段的期望。

永達保經提醒，每年歲末年初，除了一般保單檢視外，建議做進階的保單檢視，請業務代表為自己估算所有保單的現金價值，了解有多少可以靈活運用的資金，以便進行規劃的調整與安排。進行調整前，更建議重新確認當初規劃保單的初衷與現在的想法，依照需求的重要性、預算分配額度及最新稅法規定擬定調整方案，透過保單檢視與活化配置，確保保險發揮應有功能，優化現有的保障內容，並結合財務規劃，為未來的退休生活、家庭穩定與資產傳承打下堅實基礎。

