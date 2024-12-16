渣打銀行與沃旭能源、國壽　簽署大彰化西北離岸風場聯合授信案

▲渣打國際商業銀行總部大樓

記者巫彩蓮／台北報導

渣打銀行攜手沃旭能源、國壽與其他聯貸銀行多方專業團隊，成功完成大彰化西北離岸風場聯合授信案，超額認購率達2倍，動撥款項主要用於協助國壽取得大彰化西北離岸風電專案公司50% 股權，以及支應50%風場建造支出533億元，並由 6家外國和本地出口信貸機構提供信用擔保，為今年度簽約金額最大之台灣離岸風電案。

渣打銀行此專案成功協助國泰人壽及其子公司國泰風能控股公司自沃旭能源取得 583MW大彰化西北離岸風場50%股權，創下台灣壽險公司迄今投資離岸風場的最大規模，為壽險業在綠色能源基礎建設立下重大里程碑，大彰化西北離岸風場之綠電更是由台積電承購未來 20 年所有發電量。該專案亦是渣打銀行與沃旭能源繼2020年大彰化東南離岸風場聯合授信案後的再度合作，展現渣打銀行對台灣綠能市場的長期承諾。

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此次投資風場所需專案融資，共獲15家銀行參與，渣打銀行在其中扮演多重關鍵角色，包括技術顧問銀行、環境和社會評估顧問銀行、保險顧問銀行、財務建模銀行、統籌主辦銀行及避險銀行，提供全方位的金融服務，成功協助案源順利融資。該案也是台灣首個獲得「國家融資保證中心」參與，並提供融資保證的風場專案，為台灣綠色投資的典範案件。