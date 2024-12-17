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大誠保經「南區培訓中心」盛大啟用！揪「李多慧熱舞應援」挑戰保險界的天花板

▲▼高雄-大誠保經南區培訓中心開幕典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲大誠保經南區培訓中心於12/16（一）於高雄正式啟動，特別邀請啦啦隊女神李多慧（左2）擔任活動大使，與董事長王文全（中）、總經理王怡婷（右2）與執行副總魏淑蓮（右1）一同進行啟動儀式。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／高雄報導

隨著台灣棒球隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，運動場上的熱血與活力再次燃起全民熱情，啦啦隊應援自然也是這場勝利不可或缺的一環。成立逾30年的「大誠保經」，近日看準年輕世代對於活力、專業與多元選擇的渴望，特別邀請「啦啦隊女神的天花板」李多慧，擔任「大誠保經南部培訓中心」正式啟用活動大使，以其健康、活力、開朗的形象與專業的表現為現場夥伴應援，誓言一起成為「保險業界的天花板」。

▲▼高雄-大誠保經南區培訓中心開幕典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲南區培訓中心的成立，也代表大誠保經向南部保險界宣示「大舉南進、炸裂南區」。

大誠保經南部培訓中心開幕儀式在熱烈的掌聲與歡呼聲中揭開序幕！擔任活動大使的啦啦隊女神李多慧，一上台便以一段充滿活力的熱舞瞬間點燃現場氣氛，讓全場300多位大誠保經夥伴和與會嘉賓也都瞬間感染熱情，現場掌聲與尖叫聲不斷。活動中更設計有趣的有獎徵答環節，只要回答得出主持人與長官拋出的趣味問題，答對的同仁就有機會登台與李多慧合照，這讓台下夥伴們的熱情再度飆升高漲，搶答聲此起彼落，場面熱鬧非凡！

▲▼高雄-大誠保經南區培訓中心開幕典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼李多慧一上台便以充滿活力的熱舞瞬間點燃現場氣氛！

▲▼高雄-大誠保經南區培訓中心開幕典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼高雄-大誠保經南區培訓中心開幕典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲大誠保經董事長王文全也對台下的與會嘉賓、業務夥伴熱情喊話，「今天的活動不僅是一場盛大的啟用儀式，更是一場充滿親民與感動的相聚，希望每一位夥伴與嘉賓都能深刻感受到這份親切與熱情，這是大誠保經一路走來始終堅持的精神——用心對待每一位夥伴與家人！」

首次參與大誠保經活動的李多慧開心表示，「這是我第五次來到高雄，也是第一次參加大誠保經的活動，真的覺得這裡的人非常熱情，看到新啟用的南部培訓中心佔地好大，也覺得非常驚豔，剛剛也跟很多熱情又親切的業務夥伴拍照互動，真的很高興能來到這裡參與這麼有意義的活動。」最近騎著機車全台玩透透的李多慧，對於保險也有相當正面的印象，「小時候，爸媽就一直告訴我們保險的重要性，人生總會有許多無法預料的事情，而保險就是給我們的安心保障。最近因為常跑戶外活動，加上我是外國人，在台灣生活也更讓我體會到保險的重要性！」

時時表現出正能量與熱情的李多慧，同樣也是大誠保經業務夥伴崇拜的對象，不過她害羞表示，「我平常也是很需要靠Me Time來調整心情的，像是泡腳或聽音樂，這些小小的儀式可以讓我重新充滿電。所以我也想鼓勵大誠保經的業務夥伴們，在繁忙的工作中要找到屬於自己的平衡方式，好好照顧身心才能持續把最好的狀態帶給客戶！」

▲▼高雄-大誠保經南區培訓中心開幕典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲受到大誠保經業務夥伴熱烈歡迎的李多慧，感動地直說，「今天見到大家真的很開心，大家的熱情也讓我印象深刻，我祝福大家的事業都能像棒球一樣『紅不讓』！」

大誠保經執行副總魏淑蓮表示，高雄南區培訓中心的啟用象徵大誠保經教育訓練佈局的完成，從台北、新北、桃園、台中、台南到高雄，實現全台覆蓋。「大誠保經是業界最注重教育訓練的一家公司，新設的高雄南區培訓中心佔地約200坪，能為高雄的業務夥伴們提供最專業的培訓、學習環境，新的一年我們期待由北到南串連起來！」

大誠保經也期待透過這個培訓中心為所有業務夥伴帶來完整且全方位的訓練。「包括新進夥伴的壽險、外幣、投資型、產險等基礎訓練以及專業證照考取，從同業轉來業務夥伴也會有銜接的教育訓練，幫助他們適應保經的模式。」魏淑蓮認為，好的業務夥伴必須要肯學、有興趣，並且養成學習不中斷的習慣，「大誠保經也會持續關注市場需求，提供投資型、保障型、醫療險等最新課程，確保業務夥伴隨時保持市場競爭力！」

▲▼高雄-大誠保經南區培訓中心開幕典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲魏淑蓮細數，「大誠保經目前服務200多萬名保戶，肩負著照顧1萬多個家庭的責任。未來我們將持續推動市場正向發展，提升業界水準，達成『愛與責任的託付』的使命，並成為市場標竿！」

▲▼高雄-大誠保經南區培訓中心開幕典禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲大誠保經總經理王怡婷（右）亦熱情表示，「請到啦啦隊天花板李多慧擔任活動大使，象徵我們大誠保經也是保險界的天花板！這次活動有300多位貴賓與業務夥伴共襄盛舉，正是要讓整個南區市場知道——大誠保經將大舉發展南區，帶來更專業、更強大的保險服務！」

此次邀請啦啦隊女神李多慧合作，魏淑蓮笑言就是看準她專業、年輕與充沛活力，正好契合大誠保經業務夥伴的形象定位，「我們也有信心，只要有興趣加入大誠保經的夥伴，經過我們一系列完整的培訓也都能『哩都會（你都會）』！」她也強調，大誠保經預計三年內增至三萬名夥伴，穩固大誠保經在保經界的龍頭地位，同時也預計將大誠保經「壽險公司化」，進一步落實制度化、公司化、大型化管理，為業務夥伴與客戶提供全方位的保障。

關鍵字： 大誠保經培訓中心啦啦隊女神李多慧業務夥伴保險壽險高雄

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