4檔ETF大換股！　00900刪5檔金控股納入台積電、航運

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
12月ETF成分股大換股，包括資產規模逾百億富邦特選高股息30（00900）和群益半導體收益（ 00927）、規模約20億元的永豐智能車供應鏈（00901）和新光臺灣半導體30（00904）共4檔今（17）公布新成分股，其中已改月配的00900此次增刪多達23檔，新增台積電（2330）以及長榮（2603）等4檔航運股，刪除5檔金控股。
00900規模269.70億元，此次追蹤特選臺灣上市上櫃高股息30指數更換成分股 ，增刪各23檔。
新增： 1477 聚陽（1477）、2303 聯電（2303）、台積電（2330）、華碩（2357）、群光（2385）、漢唐（2404）、國產（2504）、長榮（2603）、 裕民（2606）、陽明（2609）、 長榮航（2618）、 慧洋KY（2637）、 京城銀（2809）、中信金（2891）、大立光（3008）、 聯詠（3034）、健鼎（3044）、家登（3680）、材料-KY（4763）、譜瑞-KY（4966）、頎邦（6147）、6176 瑞儀（6176）、 群聯（8299）。
刪除：亞泥（1102）、統一（1216）、遠東新（1402）、大成鋼（2027）、中華（2204）、三陽工業（2206）、 佳世達（2352）、華南金（2880）、富邦金（2881）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、台新金（2887）、 統一超（2912）、潤泰全（2915）、信邦（3023）、大聯大（3702）、中美晶（5483）、 遠雄（5522）、 中租-KY（5871）、上海商銀（5876）、 樺漢（6414）、環球晶（6488）、 裕融（9941）。
00927規模145.67億元，此次追蹤特選臺灣上市上櫃半導體收益指數更換成分股 ，增刪各6檔。
新增： 原相（3227）、世芯-KY（3661）、譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）、 6147 頎邦（6147）、愛普*（6531）。
刪除：光罩（2338）、台星科（3265）、台勝科（3532）、新唐（4919）、台半（5425）、致新（8081）。
00901規模17.63億元，此次追蹤特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數更換各5檔成分股 。
新增：東陽（1319）、台光電（2383）、漢唐（2404）、信邦（3023）、群創（3481）。
刪除：裕隆（2201）、群光（2385）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、 玉晶光（3406）。
00904規模20.52億元，此次追蹤臺灣全市場半導體精選30指數更換成分股 ，增刪各1檔。
新增：愛普*（6531）、刪除：台勝科（3532）。
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