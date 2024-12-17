4檔ETF大換股！　00900刪5檔金控股納入台積電、航運

快訊／85萬股民搥心肝！ 00940月配息2度縮水至0.03元

擁有85萬股民的元大台灣價值高息（00940）今（17）日公告配息縮水至0.03元，為今年以來2度縮水。由於預計明年1月2日除息，今年12月31日為最後買進日。

6檔ETF除息遇亂流 高人氣季配款00915、00713冏貼息

今（17）日有9檔ETF除息，季配息凱基優選高股息30（00915）、元大高息低波（00713）分別配發0.75元以及1.4元，兩檔人氣ETF雙雙呈現貼息狀況。

投資一顆350萬！比特幣刷天價 幣圈：戰略資產催生瘋漲

比特幣在政治面、產業面雙重利多拉抬下，多頭發動猛攻，根據幣安交易所今（17）日公告資訊，近24小時內台幣計價比特幣最高來到台幣350萬元，為歷史天價。幣圈認為，在比特幣升級為各國央行儲備貨幣、視為戰略資產下，未來還有進一步飆升的空間。

抱一張賺30萬！博通概念股3檔飆 世芯-KY亮燈漲停

客製化晶片（ASIC）大廠博通（Broadcom）財報亮眼，並且預期未來AI晶片需求強勁，在美股股價連二個交易日大漲，股價表現頗有取代輝達（NVIDIA）之姿，台股ASIC概念股也跟著上揚，其中世芯-KY（3661）因此攻上漲停鎖死，創意（3443）、智原（3035）漲勢凌厲。

台股ETF股民周增2.1萬 4檔季配款受益人創新高

台股ETF集保戶股權分散統計最新資料出爐，由於卡位本周季配型配息，66檔台股ETF受益人數上周增加2.1萬人，其中周、年相較雙增的前十大中都沒有月配型，而包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）等季配型受益人數卻持續創高，統計今年來66檔台股ETF受益人總共增加414.9萬人，總人數來到1021萬9935人。

魏哲家一句話！6檔AI機器人股亮燈 逾半未破百元

台積電（2330）董事長魏哲家看好多功能機器人走向，6檔機器人概念股今（17）日盤中亮燈漲停，除了所羅門（2359）、上銀（2049）股價在百元俱樂部開趴以外，包括慧友（5484）、直得（1597）、聯測（6658）與全球傳動（4540）股價皆未破百元，投資人熱議。

華爾街「全村希望」換人！ 分析師熱議AI股博通取代輝達

客製化晶片（ASIC）大廠博通（Broadcom）財報亮眼，掀起市場熱議「取代GPU（繪圖晶片）」的可能性，博通股價連日勁揚，市值超過1兆美元後持續上衝，AI股輝達（NVIDIA）、超微（AMD）因此受挫，市場熱議「全村的希望」恐將換人，重新帶動新一波科技股大戰。

郭明錤爆輝達利空 GB300、B300過熱爭議大

知名分析師郭明錤今日發文更新NVIDIA GB300/B300 DrMOS測試，認為目前GB300/B300開發所測試的DrMOS包括AOS的5x5和MPS的5x6，根據他最新供應鏈調查顯示，AOS的DrMOS出現嚴重過熱問題，不過MPS訂單趨勢可能不如市場想像的那麼糟。

日立永大無正當理由解任獨董案 陳世洋告贏跨國公司勝訴定讞

國內電梯大廠永大電梯四年前爆發經營權大戰，在日立以每股72元高價買入外資股份而取得關鍵過半股權後，為了低價公開收購剰餘股權，執意解任另一派獨董陳世洋引發爭議衍生訴訟，最新判決結果出爐顯示，陳世洋二連勝，法院判日立永大應給付陳世洋原定剰餘任期之薪酬，共計新臺幣近200萬元。

環球晶獲美晶片法案補助4.06億美元 看好新產能明年量產

美國商務部決定將授予環球晶圓(6488)美國子公司GlobalWafers America (GWA) 及 MEMC LLC (MEMC)最高可達4.06億美元的直接補助，該補助來自晶片法案補助計劃中的商業製造設施補助，其中新產能預計明年開始量產。