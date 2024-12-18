ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

萬海總座看明年！H1估與今年Q4差不多　下半年看美關稅政策

▲萬海總經理謝福隆。（圖／記者張佩芬攝）

▲萬海總經理謝福隆。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)總經理謝福隆指出，貨櫃船運市場船噸增長速度明顯高於碼頭建設速度，國際主要港口都有碼頭壅擠現象，加上目前的紅海危機與美國東岸罷工可能，估計明年上半年市場市場情況可以與今年第四季相當，下半年要看美國的關稅政策。

謝福隆指出，今年租船市場從船舶租價看，較前一年近倍數上漲，以4千箱(40呎櫃)貨櫃船日租來說，租價從3萬美元漲到6萬美元，由於市場有缺船現象，有租家擔心租不到船，租約簽到2026年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另因船舶大型化與新船增幅高，在碼頭部分，今年3、4月新加坡港曾經有候港時間3-4天現象，後來是重開舊碼頭才獲紓解，目前寧波約要候港1-2天，上海港要3-4天。

今年市場發展在預料之外，因為紅海危機，去年12月上海航運交易所的貨櫃運價指數SCFI約1230點，今年1月漲到2384點，一個月內漲了900點，上周指數2384點，較今年1月高出12%，目前船舶閒置率僅0.3%。

目前美西線每大箱運價約4千美元，美東5300美元，估元月可漲到5000與6000美元。

公司明年有3艘1.3萬箱貨櫃船交船，後年有兩艘7千箱貨櫃船交船，1.3箱船會放在美國線，歐洲線也列入未來發展選項，不過目前船不夠，還無法自己開航線。

川普如果真的採取高規稅政策，會影響購買力，是否會與各國會透過協商降低或取消加稅比例還要觀察。

關鍵字： 萬海總座明年上半年與今年第四季看美關稅政策

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

6檔季配台股高息ETF迎換股 　席捲市場9千億資金

6檔季配台股高息ETF迎換股 　席捲市場9千億資金

12月對台股ETF來說是重要成分股換股月份，其中逆降息風、配息維穩的季配型高息ETF更是備受注目，統計12月有總受益人超過307.6萬人、總規模8926億，包括群益台灣精選高息（00919）、群益半導體收益（00927）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）、元大高股息（0056）等6檔季配台股ETF調整成分股增刪。

2024-12-18 12:53
BBU概念股業績撐腰股價回神！　3檔飆漲停

BBU概念股業績撐腰股價回神！　3檔飆漲停

BBU（電池備援電力模組）業績撐腰，股價捲土重來，再受青睞！包括加百裕（3323）、興能高（6558）與新盛力（4931）3檔強攻漲停鎖死。

2024-12-18 12:53
萬海樂觀看Q4、明年H1　川普關稅政策及美東罷工仍待觀察

萬海樂觀看Q4、明年H1　川普關稅政策及美東罷工仍待觀察

萬海（2615）今年Q3每股賺6.57元、前3季賺逾一股本，總經理謝福隆看好，Q4獲利也不會太差，明年上半年也會不錯，明年除了關注川普關稅政策、美東罷工、中東及紅海危機等戰爭因素外，船舶大型化造成碼頭塞港，也是推升運價上漲的變數。

2024-12-18 13:10
黃仁勳烤箱端新貨！輝達生成式AI超級電腦　價格砍半賣249美元

黃仁勳烤箱端新貨！輝達生成式AI超級電腦　價格砍半賣249美元

輝達（NVIDIA）在聖誕節推出大禮，推出體積小巧的新款生成式人工智慧（AI）超級電腦，透過軟體升級的方式，以更低價格提供更高效能，在NVIDIA釋出的最新影片中，NVIDIA執行長黃仁勳從烤箱中拿出一台小巧的電腦晶片，也就是新推出的NVIDIA Jetson Orin Nano Super，不僅大小僅手掌一般大，價格更砍半至249美元。

2024-12-18 10:31
微軟CEO喊市場不缺晶片　引發輝達股價陷修正

微軟CEO喊市場不缺晶片　引發輝達股價陷修正

微軟執行長Satya Nadella近日對於晶片供給的談話引發市場疑慮，使得輝達(NVIDIA)股價落入修正領域。

2024-12-18 11:58
大摩點名AI ASIC 8大贏家！　世芯-KY、台積電等4台廠入列

大摩點名AI ASIC 8大贏家！　世芯-KY、台積電等4台廠入列

隨著生成式AI應用的快速發展，AI ASIC能否成為NVIDIA GPU的可行替代方案已成為全球熱門話題。外資摩根士丹利日前發布名為《AI ASIC 2.0：潛在贏家》的研究報告，指出ASIC憑藉其針對性優化和成本優勢，預計將逐步從NVIDIA GPU手中奪取更多市佔，更點名4家台廠，包括世芯-KY（3661）、台積電（2330）、日月光投控（3711）與京元電子（2449）。

2024-12-18 10:39
王品砸上億元徵才！　明年起薪調幅最高7％

王品砸上億元徵才！　明年起薪調幅最高7％

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）集團今宣布，2025年元旦起調升品牌正職起薪及計時人員時薪，計時同仁時薪加全勤津貼210元起、正職起薪含全勤調升為35,800元起，喊出無經驗可，品牌調幅最高7%，搭配獎金、1年最多調薪3次制度，有望挑戰年薪百萬，年度調薪人事成本初估增加億元，全年預計釋出1,200名職缺。

2024-12-18 09:35
上海陸客團將來台！　3檔觀光類股亮燈漲停

上海陸客團將來台！　3檔觀光類股亮燈漲停

上海將積極恢復陸客團來台旅遊，兩岸觀光利多消息，激勵相關類股表現強勢，燦星旅（2719）、富野（2736）、老爺知（5704）都亮燈漲停。

2024-12-18 11:30
泰金寶卡位AI伺服器！穩座人氣王　股價創逾4年新高翻黑

泰金寶卡位AI伺服器！穩座人氣王　股價創逾4年新高翻黑

泰金寶- DR（9105） 積極切入伺服器領域，亦布局AI 伺服器熱，電動車（EV）充電基礎設施等新產品明年可望逐步發酵，激勵今（18）日早盤股價續強，上攻9.01元波段新高價位，惟短多獲利了結賣壓出籠，股價壓回到8.77元盤下整理，創下2020年9月底以來波段高，11點左右成交量來到10萬張，居台股交易量之冠。

2024-12-18 11:19
亞光獲特斯拉車載鏡頭加持　股價登17年半新高

亞光獲特斯拉車載鏡頭加持　股價登17年半新高

挾著特斯拉車載鏡頭供應商、機器人雙題材，今（18）日亞光（3019）股價續強，開高走高攻克158.5元漲停板價位，創下2007年7月初以來新高，10點左右，成交量超過7萬張。

2024-12-18 10:36

讀者迴響

熱門新聞

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

台北市人均存款「高達925萬元」　新竹排第二

聯電被逼赴美設廠　4大理由無法拒絕

高息ETF好日子沒了！00929失色　市值型0050、00662更貼大盤

88萬股民揪心！00929配0.05元史上新低　貼息拉至填6成

生成式AI改變職場！富邦金首度舉辦黑客松　內部開發23個場景

00713換股！增刪15檔　大買金融砍中租-KY

大盤紅通通「有2檔卻猛跌」他傻眼！3小時後笑了

經部說服黃仁勳來台　當年台灣非首選

王品砸上億元徵才！　明年起薪調幅最高7％

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

熱門快報

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366