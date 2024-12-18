萬海總座看明年！H1估與今年Q4差不多　下半年看美關稅政策

▲萬海總經理謝福隆。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)總經理謝福隆指出，貨櫃船運市場船噸增長速度明顯高於碼頭建設速度，國際主要港口都有碼頭壅擠現象，加上目前的紅海危機與美國東岸罷工可能，估計明年上半年市場市場情況可以與今年第四季相當，下半年要看美國的關稅政策。

謝福隆指出，今年租船市場從船舶租價看，較前一年近倍數上漲，以4千箱(40呎櫃)貨櫃船日租來說，租價從3萬美元漲到6萬美元，由於市場有缺船現象，有租家擔心租不到船，租約簽到2026年。

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另因船舶大型化與新船增幅高，在碼頭部分，今年3、4月新加坡港曾經有候港時間3-4天現象，後來是重開舊碼頭才獲紓解，目前寧波約要候港1-2天，上海港要3-4天。

今年市場發展在預料之外，因為紅海危機，去年12月上海航運交易所的貨櫃運價指數SCFI約1230點，今年1月漲到2384點，一個月內漲了900點，上周指數2384點，較今年1月高出12%，目前船舶閒置率僅0.3%。

目前美西線每大箱運價約4千美元，美東5300美元，估元月可漲到5000與6000美元。

公司明年有3艘1.3萬箱貨櫃船交船，後年有兩艘7千箱貨櫃船交船，1.3箱船會放在美國線，歐洲線也列入未來發展選項，不過目前船不夠，還無法自己開航線。

川普如果真的採取高規稅政策，會影響購買力，是否會與各國會透過協商降低或取消加稅比例還要觀察。