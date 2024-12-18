嘉里大榮Q4旺季電商貨量穩　明年聚焦6大核心業務

▲嘉里大榮董事長沈宗桂。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

嘉里大榮（2608）今日舉行法說會，今年前3季公司營運表現穩定成長，前3季合併營收為93.25億元，年增4.67%，EPS為1.7元；展望Q4，傳統物流旺季及雙11、雙12電商節日的熱潮，將進一步帶動業績表現，目前集團每日平均配送貨物量已達60萬件。

嘉里大榮董事長沈宗桂表示，倉儲設施方面，公司現有27,000餘坪的常溫與低溫倉儲設施，擁有超過13萬個儲位，使用率較去年同期成長15%，同時導入電動三輪車、油電混合貨車與電動搬運設備，並在新建及既有營運據點的屋頂設置太陽能板以生產綠電。此外，安裝電力儲能設備、採用節能LED燈具，全面降低碳排放。

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沈宗桂指出，在政府支持下，嘉里大榮參與經濟部產業發展署計畫，率先於Q4導入3.49噸國產電動貨車，並運用低碳物流平台計算碳排放量，結合AI技術優化配送路徑，推動「最後一哩」綠色運輸服務，藉此支持永續發展目標，逐步建構低碳物流車隊。

展望未來，沈宗桂指出，將聚焦6大核心業務，包括路線運輸、倉儲管理、醫藥物流、高科技物流、快遞配送以及冷鏈服務，在零擔運輸起家的基礎上，持續升級專業服務。倉儲業務方面，提供多溫層倉儲及低溫配送服務，並通過食品安全管理系統FSSC 22000認證，嚴格執行低溫食品的溫度履歷管控。

醫藥物流領域，子公司嘉里醫藥物流正積極轉型，構建商流服務平台，推動第四方物流（4PL）服務的發展，隨著電商及AI產業的快速崛起，貨櫃運輸與海空運需求同步增長，將持續擴展相關業務版圖。

快遞業務方面，已重整嘉里快遞於七都的配送結構，並大規模引入電動三輪車，專注服務電商業務，抓住電商產業增長的契機；高科技物流領域，深耕科學園區電子產業供應鏈，提供保稅倉儲及配送服務，滿足客戶精密物流需求。