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永慶不動產暨永義房屋高雄經管會　連續三年贊助橋頭國中棒球隊

永慶不動產暨永義房屋高雄經管會 連續三年贊助橋頭國中棒球隊（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會連續三年捐贈棒球訓練物資給高雄橋頭國中棒球隊。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

中華隊在世界12強棒球賽首次得冠，台灣棒球熱潮持續高漲，全台對於球員培養訓練也熱烈關注。長期推動基層棒球運動的永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會，全力相挺高雄市橋頭國中棒球隊，於12月13日的校慶運動會上，再次捐贈訓練球具、棒球帽等配備，讓小球員們無後顧之憂鍛鍊球技，勇敢追逐棒球夢。

在校慶運動會，由永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會榮譽會長暨教育輔導主委葉誌螢代表捐贈，橋頭國中校長陳碧媛代表受贈並頒發感謝狀。陳碧媛校長表示，感謝永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會長期支持我們的棒球隊，為棒球隊更新球具、球衣和訓練物資，讓球員們備感重視，也在球場上表現越來越亮眼，今年不只在「高雄市振興原民基層棒球交流賽」中獲得亞軍，也在「113學年度國中棒球軟式組聯賽」進入前四強！期許他們持續累積實力，有朝一日成為台灣國家代表隊的一員，為國家爭取榮耀。

永慶不動產暨永義房屋高雄經管會 連續三年贊助橋頭國中棒球隊（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會榮譽會長葉誌螢（中）從橋頭國中校長陳碧媛（右）接獲感謝狀。（圖／永慶房產集團提供）

回想起世界12強冠軍賽中，中華隊在賽場上不畏強敵，勇奪冠軍的壯麗場面，葉誌螢榮譽會長興奮表示，當時以再見雙殺打敗日本隊的情景，依舊歷歷在目！運動賽事可以激勵人心，而體育教育需要從小扎根，運動習慣更需長期培養！所以，永慶不動產暨永義房屋高雄區經管會不僅長期支持基層棒球，如同捐贈橋頭國中棒球隊、前金國中棒球隊，讓球員們有源源不絕的訓練球具和器材；我們也舉辦過公益路跑，期許店頭夥伴培養運動習慣。這種益處多多的贊助和活動，我們將持續做下去。

永慶房產集團不只提供專業房地產服務，更秉持公益精神積極回饋在地，除了贊助體育活動、舉辦公益活動、幫助弱勢團體和偏鄉，也號召同仁捐血、捐贈物資等，一起將正向力量擴散至各角落。
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

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