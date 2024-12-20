陽明董事會通過取得最多13艘全貨櫃船　新闢印度至西北歐航線

▲陽明海運。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

陽明海運（2609）今（20）日召開董事會，針對現行營運船隊汰舊換新與業務推展需要，決議展開新世代船舶佈建計畫，以取得不超過13艘8,000 TEU至15,000 TEU級全貨櫃船為範疇，依內部程序辦理後續作業，後續依規定另行公告；另陽明也積極開發新市場，將開闢印度-歐洲航線，提供往返印度、斯里蘭卡及巴基斯坦至西北歐各港的貨櫃直航運輸服務。

陽明海運表示，董事會通過決議展開船舶佈建需求，以不超過13艘取得8,000至15,000 TEU級全貨櫃船。公司以提供客戶完整及高效率全球運輸服務為核心，故持續優化航線布局並致力於提升船隊競爭力。

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陽明海運指出，本次應中長期業務穩健發展需要，陸續展開新世代節能船舶佈建規畫，汰換現行營運中船齡超過20年的5,500 TEU至6,500 TEU級距貨櫃船，以強化核心航線營運優勢。

另為呼應氣候變遷行動，新船佈建將有助於陽明海運未來得自主配合法規與技術條件執行減碳規畫，透過綜合評估節能技術發展及市場潔淨能源取得實務作為，落實逐步減少溫室氣體排放、強化企業經營韌性、提供全球客戶更環保運送服務目標。

此外，陽明海運積極開發新市場，鑑於印度強勁的經濟表現且為全球快速成長的大型經濟體之一，將新闢印度-歐洲航線（India Ocean Express，ISE），提供往返印度、斯里蘭卡及巴基斯坦至西北歐各港的貨櫃直航運輸服務，以深耕印巴次大陸往返歐洲市場，並提供客戶更多元、可靠穩定的優質貨櫃運送服務品質。