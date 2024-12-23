開展餐飲推出新春年菜　明年持續展店挹注營收

▲開展餐飲旗下TGI FRIDAYS推出新春年菜。（圖／開展餐飲提供）

記者廖婕妤／台北報導

看準春節年菜商機，開展餐飲（7789）旗下TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排2大餐廳，提供年菜新選擇，推出內用與外帶限定新春套餐，提供消費者團圓圍爐的不同選擇，可望有效挹注業績成長。

開展餐飲表示，12月持續把握聚餐商機，日前已推出雙品牌聖誕限定套餐，TGI FRIDAYS松高、信義餐廳及Texas Roadhouse松高、台中店皆販售跨年煙火套票；針對明年農曆春節，12月30日起也開賣外帶年菜，提供消費者團圓圍爐的不同選擇，可望有效挹注業績成長。

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此外，12月份起合併營收將正式納入上海Texas Roadhouse，該門店11月受益於上海當地發放消費券政策，營收突破790萬台幣，年增34.4%，破近5年單月營收新高，前景看好。

開展餐飲董事長兼執行長邱泰翰表示，11月是開展餐飲集團正式登錄興櫃後的第一個月，各品牌皆展現高度企圖心，表現亮眼，是一個好的開始；2025年開展餐飲集團將加速展店節奏，持續往提升營收與獲利的雙重目標穩步邁進。

開展餐飲集團今年11月合併營收為1.66億，月增9.94%、年增10.13%，其中台灣部分11月合計營收為1.23億，月增12.23%、年增12.94%，香港雖較去年同期減少1間門店，但營收仍有0.43億，月增3.96%、年增2.9%。累計今年前11月合併營收為17.86億元，年減5.46％。