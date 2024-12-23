工業生產指數連9紅　製造業前11月年增11％

誠美材總經理涉誠信問題 外商委任律師跨海追討8100萬欠款

誠美材（4960）今年經營權剛剛落幕，不過，又爆出總經理連巍鐘拖欠港商金石信託250萬美元（折合台幣8100萬元）未還，並透過律師跨海追討。委任律師除了上周五向法院提起返還借款訴訟外，今天下午向金管會證期局陳情，呼籲主管機關介入調查。

看貶日圓！ 對沖基金估兌美元匯價摜至165

避險基金看貶日圓，近期積極建倉布局套利交易空間，市場預期日圓兌美元匯價未來數個月內將會再貶5%，下探165。

黑松明年迎百年 今年營收續衝百億、全年獎金至少4個月

黑松（1234）今（23）日舉行法說會，黑松明年邁入100周年，董事長張斌堂表示，今年前11月合併營收達95億元，主要試試到下半年氣候變化影響所致，不過法人仍看好全年營收續衝百億元；今年上半年不錯，但下半年受到氣候影響等，營收達成率比較沒有那麼好，但全年獎金仍至少有4個月。

立委爆砸錢加碼台北101 中信金發聲「不予評論」

台北101日系大股東伊藤忠傳出有意釋股，外界指向洽購對象為中信金（2891）集團，不過對於這項傳言，中信金以「市場傳言不予評論」回應。

查稅系統發威！公司靠直播主銷貨漏開統一發票 慘噴逾400萬

財政部北區國稅局今（23）日表示，最近透過智慧型選案系統，發現有公司靠數名直播主在社群平台賣貨漏開發票，2年漏報4千萬銷售額，除了補徵200萬營業稅以外，再加罰200萬元罰鍰，連補帶罰慘噴400萬。

兆豐董座率先宣布 銀行年終上看8個月、加薪3%

兆豐金控暨銀行董事長董瑞斌今（23）日在立法院財委會上指出，銀行雖有大筆打銷美國有不良債權干擾獲利，但今年兆豐銀年終獎金力拚能比照去年的水準，仍有上看8個月的機會，至於加薪則約3%。

黑松董座看明年正向發展 最困難是「減塑減碳」課題

黑松（1234）今（23）日舉辦法說會，董事長張斌堂表示，明年絕對要比今年更好，不過要面臨的變數還是很多，像是氣候變化、川普上任後的政策等，最困難的是減塑減碳的議題，勢必墊高包裝成本，但相關產品會不會漲價仍需要綜合評估。

財劃法三讀「深表遺憾」是否羞愧？ 次長秒回：不會

立委林德福今（23）日在立法院財委會上詢問，財政部發新聞稿表達「深表遺憾」，會不會羞愧？財政部次長阮清華回答「不會」。

輝達GB 200題材醱酵！ 鴻海、廣達連手衝

輝達（NVIDIA）AI伺服器明年主流產品為GB 200，更傳出將在預計推出下世代GB 300 AI伺服器產品線，鴻海（2317）、廣達（2382）為輝達AI伺服器重要夥伴，訂單比重分配上，廣達僅次於鴻海，為第二大供應商，GB200訂單發酵帶動下，鴻海、廣達連袂上攻，漲幅逾3%。

誠美材總座遭追討8100萬欠款 公司：不實之指控

誠美材（4960）爆出總經理連巍鐘拖欠港商金石信託250萬美元（折合台幣8100萬元）未還，今日公司對此也回應，媒體報導本公司總經理連巍鐘與港商金石信託債務事項，連巍鐘表示此為不實之指控。