工業生產指數連9紅　製造業前11月年增11％

▲工業、製造業生產指數年增逾1成。（圖／記者李毓康攝）
記者廖婕妤／台北報導
經濟部統計處今（23）日公布11月工業生產統計，11月單月工業生產指數為102.35，月增1.78%、年增10.29％，其中，製造業生產指數為102.69，月增2.19％、年增10.73％。累計今年前11月工業生產指數為94.82，年增10.64%，製造業為94.53，年增11.07%。
統計處說明，11月製造業生產指數增加，主要是因AI、高效能運算及雲端資料處理等應用需求增加，帶動資訊電子產業生產動能續增所致。
統計處指出，資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增19.07%，其中積體電路業受惠高效能運算與AI應用需求強勁，帶動12吋晶圓代工增產，年增23.80%；電腦電子產品及光學製品業受惠AI應用及雲端資料處理需求成長，帶動伺服器等產品增產，致生產指數創歷年同月新高，年增7.98%。
傳統產業方面，受惠半導體產業先進製程投資動能強勁，加以上年同月比較基數較低，致機械設備業年增7.96%、基本金屬業年增1.72%；化學材料及肥料業則受海外產能開出排擠，加上部分廠商排定歲修減產，年減2.82%；汽車及其零件業因汽車零件下游客戶庫存調節，加上部分車款受缺料及進口車競爭影響，年減9.66%。
展望未來，統計處指出，全球經濟成長步調仍受美中科技爭端、地緣政治衝突等不確定性因素干擾，惟在AI、高效能運算等新興科技應用持續擴展下，以及半導體高階製程需求暢旺，加上農曆春節前備貨需求釋出，有助支撐我國製造業生產動能穩健成長。
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