五大壽險公司新春滿期金1月下旬提早發放　總金額50億元

▲南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

每年農曆春節前，壽險公司都會將期間要給付的保險還本金、滿期金提早給付，五大壽險公司預計將有超過17萬件保單、超過50億元，約50.46億元，在明（2424）年1月下旬提前匯款或以支票型式，在農曆年前給付。

國泰人壽延續提前給付滿期金及年金的貼心服務，在春節連續假期前夕，提前發放針對保險契約於1月21日至2月2日期間可領之滿期金/生存保險金，並統一於1月21日將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，省去額外申辦時間，計5.5萬件保單受惠，發放金額高達17.7億元。

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南山人壽提前給付滿期金保單逾5.8萬件，提早給付還本金、滿期金及增值回饋分享金共13.89億元，提前於明年1月21日至24日按照保戶選擇的給付方式陸續給付。

新光人壽保險商品之滿期金／生存金等相關保險給付，如給付日期落在明年1月21日至2月2日者將提前於1月21日給付，預估保單數3.2萬件、金額約11.37億元。

凱基人壽將提前於明年1月21日，進行生存金／滿期金匯款給付，總給付件數約1萬件，給付金額逾3.6億元，支票應給付區間為明年1月25日至2月2日；三商美邦人壽有1.5萬張保單將於1月21日開始提前發放，預估提前給付金額共3.9億元。

