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先探／未來已來！　人形機器人大潛力領域

圖／先探投資週刊 提供

企業對AI投資逐漸從雲端延伸至邊緣運算，人形機器人產業迎來重要轉捩點，從AI半導體、大腦感測晶片、關鍵零組件到整機組裝等四個次族群，掀起了翻天覆地的革命！

文／周佳蓉

代表生成式ＡＩ的ChatGPT橫空出世之際，這兩年全世界都看到了ＡＩ產值的爆發威力，而以四大雲端ＣＳＰ廠為首的Gen AI基礎設施建置不停歇之下，不斷調高ＡＩ資本支出，從核心算力著手，並完成各大平台語言模型（ＬＬＭ）的訓練，也逐步為企業導入GenAI推論技術、發展邊緣ＡＩ打下了基礎。

研調機構ＩＤＣ預估，二二至二七年間，邊緣ＡＩ軟硬體支出的五年複合成長率將分別達五四．八％及四一．六％，位居ＡＩ投資類別成長前二名，ＩＤＣ觀察，二五年起企業為了推動GenAI發展，將顯著增加對邊緣ＩＴ基礎設施的投入，半導體龍頭台積電高層近期也指出，ＡＩ從雲端延伸至邊緣運算，將帶動晶片市場快速擴張。

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以美國為例，Walmart、Amazon等零售業從數年前即開始積極的導入機器人，背後原因是急速萎縮的勞動力，自一六年起，美國收緊移民政策加上新冠疫情影響，使工廠和零售領域的自動化需求大增，近年在輝達（Nvidia）、特斯拉（Tesla）等和新創公司Figure AI相繼投入之下，人形機器人產業正式邁入嶄新的商業化階段，未來五～十年迎來爆發性成長。

人形機器人爆發元年

機器人產業，初步可區分為工業用、協作型和服務型機器人。傳統的工業用機器人與機械手臂，多使用於工廠製造產線等需要重複性的工作，在上下料、取放等技術已發展得相當成熟，以瑞士的ABB、庫卡（Kuka）、日本的發那科（Fanuc）和安川電機（Yaskawa），並列為四大家族。協作型則加入了人機合作的概念，在可自動生成路徑下，兼具安全與彈性設定優勢，人機在同一空間工作下合作流暢度得以大幅提高，並可切入到更細分的精細、客製化操作，方便加裝各式ＡＩ視覺辨識鏡頭、感測器等，近年來協作型機器人成本持續下滑，已從醫療機械、物流應用再導入至汽車、電子與半導體市場；包括手臂與零組件供應商達明、直得，動力系統的台達電、專注於驅動器、控制元件大銀微系統；影像感測的原相、ＭＣＵ的新唐、盛群、ＡＩ機器視覺的所羅門等廠商，在關鍵材料方面，拓凱為重要的複合材料供應商。

服務型機器人則泛指非工業用，依用途分為消費用和專業用，自主移動式機器人（ＡＭＲ）亦是一種，能自主移動、感知周圍環境並執行任務，開始常態化應用於物流、倉儲、醫療、餐飲等服務領域。

隨著自然語言處理與ＡＩ技術持續進步下，人形機器人相繼有輝達、OpenAI、特斯拉等巨頭加入，使市場競爭格局日益擴大，當中除了必備的ＡＩ晶片、演算法、作業系統等，還須並配備各種感測元件、感測晶片、鏡頭、關節模組等。在這領域領導企業主要來自美、中二國，波士頓動力以一三年研發出首代可在戶外行走、後空翻的Altas聞名，不斷改進其技術後，再度推出第二代Altas 2；新創公司Figure AI開發出Figure 01和Figure 02，提供通用機器人解決方案，通過ＢＭＷ工廠測試後，應用於底盤製造流程中，而中國代表優必選科技則有Walker X，已開始應用於汽車產線視訊等用途。

特斯拉的Optimus已經從第一代進化到第二代，Optimus開始在其生產廠區執行電池相關的自動化工作，而第三代光是手部就多達二二個自由度，能夠抓取球體等更細膩的動作，馬斯克計畫在二五年下半年小規模生產一千台供公司內部使用，二六年大規模對外銷售，經過不斷調整進步，最新技術顯示Optimus已能從工廠走向戶外，不靠視覺輸入、依賴嵌入式神經網絡處理的感測器數據，展現在複雜地形自主行走的能力。

Jetson Thor是殺手級產品

二四年三月的ＧＴＣ大會上，輝達就展示了在下一代機器人技術的投入，包括九款由輝達晶片驅動的人形機器人，以Thor SoC為基礎的Jetson Thor電腦與Isaac機器人平台的最新版本。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2332期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊機器人AI

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