先探／2025選股新風口

AI的趨勢不變，台積電供應鏈持續看好，機器人將是下一個焦點；蘋果新的一年將有較不同的新機，加上2024年金融業高獲利有高殖利率保護；航空及製鞋業則持續看好，上述族群都可密切追蹤。

文／方亞申

美國聯準會經過二四年底最後一次開會，暗示二○二五年降息次數可能二至三次，不如市場預期，股市及匯率又經過一次震盪，美元指數重登一○八以上，以及長天期公債殖利率在四．五％以上，的確令市場警戒心提高。

二五年初尚無重要經濟數據，主要消息都集中在即將在一月二十日就任總統的川普持續放話，一下子說要收回巴拿馬運河、一下子說加拿大最好加入美國，再說到提出「為了全球的國家安全與自由，美國認為擁有並控制格陵蘭是絕對必要的」。川普還未上任，一連串話語就開始引發盟國爭議。

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元月行情呼之欲出

所幸中東以哈戰事告一段落，接下來就是俄烏戰爭，之後再集中力量對抗中國，美國白宮二四年十二月二十三日宣布，商務部已經對中國製造的成熟製程晶片展開調查。這些晶片雖然不是台積電生產的高階製程產品，但卻是汽車、家電、飛機及醫療設備不可或缺的零件，生活中到處可見。任期剩下不到一個月的拜登政府，宣布對成熟製程的中國製晶片，依美國《貿易法》三○一條款，由貿易代表署展開調查。這項調查的結果，可做球給即將上台的川普新政府，看來是拜登提前為美中談判先設下條件給川普政府，可預見當川普就任後，會有一連串談判，台灣恐怕也難置身事外。政治影響經濟是二五年最大灰天鵝。更不用美國說要提高關稅、降低對北約軍費等議題了！

短線對美股而言，蘋果還在創新高，博通及邁威爾持續強勢，只要四大指數都站在季線之上，就有利元月行情。

台股二四年十一月外資大賣，十二月又大幅買賣，所幸二十四日期貨空單降至三．六萬口附近，避險單回補，只要未再增至四萬口以上，對台股壓力相對減輕。近期台股箱型震盪，主要受輝達ＡＩ伺服器遇阻，所以下游代工大廠營收都不太漂亮。現在市場傳出要到二五年第二季才會大量出貨，所以要緊盯未來幾個月營收。

被利空不斷打壓的輝達終於有動作了，推出售價二四九美元、可進行人工智慧應用的Jetson電腦，價格是前代產品的一半，目的是吸引更多愛好者和小型公司。Jetson電腦基本上是便攜式的「大腦」，設計目的是讓機器人、工業自動化和其他硬體的開發者直接進行複雜的ＡＩ運算，而無需連接到遠端資料中心，也算是另一種邊緣運算，市場認為技嘉、微星及華碩將是受惠者。

而美國總統的強勢，加上原來的經濟就不錯，預計新的一年資金向美國流進將成趨勢。而川普對於金融及科技監管較為放鬆，並加強石油探採，上述三大產業將較為看好。

輝達休息 博通趁勢竄起

最近股價竄起創新高的半導體股博通，以得益於客製化ＡＩ晶片訂單大增，股價暴衝，市值突破一兆美元。外資預估，客製化晶片的市場規模將激增，博通、邁威爾，及台廠世芯ＫＹ、聯發科、台積電都有望受惠。

博通上季財報顯示，客製化ＡＩ晶片營收（即特殊應用IC、ASIC）年增二二○％，激勵股價上漲，總市值超過台積電。大摩預測，ASIC市場二五年將接近翻倍，增至二二○億美元，博通之外，邁威爾也在這方面取得進展。加上亞馬遜也推出自行ＡＩ晶片，並邀蘋果來站台；谷歌則推出自身的ＴＰＵ（與博通合作） ，大家看到ＡＩ市場的龐大上兆美元商機，以及快速成長，不甘心幾乎只有輝達一家獨享，都跟進搶食。其實這與當初特斯拉推出電動車，幾乎占有全部電動車市場一樣，後進者也會想方設法跟進，吸引原來買進特斯拉資金散開去買新型電動車一樣。結果回頭一看還是特斯拉股價及業績表現最強。（全文未完）

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