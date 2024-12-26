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先探／資安 ＡＩ變現不可或缺的防護網

圖／先探投資週刊 提供

生成式ＡＩ即將大舉落地，並逐步帶來變現力，成為企業重要生產力工具，相關資安需求水漲船高，資安軟體股長多列車才剛啟動。

【文／林麗雪】

ＡＩ伺服器如火如荼建置中，緊接著就是生成式ＡＩ將大舉落地，並逐步帶來變現力的時候，隨著企業開始將ＡＩ應用在工作環境中，並成為重要生產力工具，軟體及資安將是ＡＩ為企業帶來變現不可或缺的安全防護網，產業的成長爆發力正要接棒而起，成為ＡＩ趨勢下不可忽視的重點產業。

ＡＩ的資安建置門檻更高

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ＡＩ應用時代來臨，對企業或個人，都將產生無遠弗屆的影響，如何備戰ＡＩ，成了重要課題。ＡＩ對人類的影響一體二面，尤其是生成式ＡＩ，雖可提高資料分析能力及加強企業資安防護體系，進而有效節省企業成本並提升企業運作效率，但於此同時，ＡＩ也降低了網路犯罪的進入門檻，增加現行資安風險。

正向來看，企業導入ＡＩ，提升人機協作，可自動化執行資安維護常規任務，並減少人為操作產生的錯誤，威脅就是攻擊者會把ＡＩ系統當作攻擊目標，犯罪門檻降低；再者，生成式ＡＩ能對未知來源展開模糊資訊推理，同時為企業評估風險及異常檢測，但於此同時的威脅就是，企業的設定、弱點、合作夥伴、供應鏈及員工資料容易被快速擷取。

更有甚者，有別於傳統的資安防護演算法，生成式ＡＩ對演算法與模型可以做更多優化，提升了工作效率，並能針對不同客戶及不同設備進行多面向分析，而雖然在ＡＩ的世代，資安規則看似更為簡化，但攻擊威脅也跟著增加，如大型語言模型（ＬＬＭ）可從自然語言數據集產生惡意程式碼，或利用自然語言生成或深偽技術，進行詐騙通話或視訊，並使網路釣魚電子郵件更具可信度和說服力，這讓ＡＩ時代下的資安技術建構門檻將大幅拉高，產業也將大者恆大。

即便潛藏著龐大的威脅，ＡＩ已是不可逆的趨勢，全球已有愈來愈多的企業開始將ＡＩ應用在工作環境中，各種安全解決方案需求也不斷攀升，而隨著生成式ＡＩ的快速發展，駭客手法也愈來愈複雜及迅速，稍有不慎，資安問題不僅僅是國安問題，也可能繫乎企業的永續發展。

企業ＩＴ支出比重將躍進

對於資安，企業已有不得不加大投資的必要，尤其受惠於生成式ＡＩ帶動產品整合創新，ＩＤＣ預估，全球ＡＩ支出預計將於二○二八年達六三○○億美元，五年期間的複合成長率高達二九％，其中，又以銀行、資訊服務業和零售業的ＡＩ支出占比將達四五％，隨著企業將逐年拉高生成式ＡＩ支出，來自軟體的ＡＩ投資將占總體ＡＩ投資的五成以上。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2332期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊AI

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