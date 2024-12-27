近53％企業明年會調薪　平均調幅4.1％

▲5成3企業預期明年會調薪。（圖／1111人力銀行提供）



記者廖婕妤／台北報導

年關將近，各產業進入徵才或轉職高峰，上班族也希望明年能夠加薪，根據1111人力銀行調查指出，有超過5成受訪企業表示明年會調薪，平均調幅約4.1％。

根據1111人力銀行調查指出，57.5％受訪企業今年已有調薪，其中32％是全部員工皆受惠，另68％則是部分員工有調薪，聚焦在個人績效表現上。

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隨著國內各家經濟研究機構預測紛紛出爐，普遍認為2025年經濟仍可維持穩健成長，本次調查結果也顯示，有52.5%企業明年會調薪，年增1％，調薪意願創下自2022年以來新高，可望平均調幅為4.1%，優於軍公教的調薪3%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，因應人才難找的缺工現況，企業加薪意願不僅創下近3年新高，更端出各種留才措施，最常見以績效獎金39.3%、年終獎金33.5%、員工旅遊24.8%、分紅配股17.6%等實質方式來獎勵員工。

至於明年元月起，每月最低工資將調升至28,590元、時薪190元，是否影響民間企業的調薪腳步呢?根據調查顯示，有高達52.4%坦言成本增加影響調薪幅度、8.1%成本增加今年確定不再調薪 ; 另外39.5%則表示公司加薪政策續行不受影響。