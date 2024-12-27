引領台股量化交易　永豐金證3大策略助攻亮眼

▲永豐金證今年前11月量化交量4382億元，年增24%。（圖／永豐金證提供）



記者巫彩蓮／台北報導

台股量化交易持續增溫，龍頭券商永豐金證券以「生態圈整合」、「服務升級」、「創新技術」三大策略，加速深化應用，展現亮眼成果，累計今年前11月，量化交易成交金額為量化交易成交金額4,382億元，較去年同期成長24%，連年雙位數成長。

永豐金證券指出，量化交易生態圈的形成與壯大，是發展量化交易的重要策略，連續六年籌辦量化交易論壇「41AI日」，吸引量化投資人走出電腦進入實體交流，並自去年起舉辦程式自動交易競賽，今年更全台巡演「量化交易揭密」講座，吸引近千位投資人報名參與，11月正式啟用全台首創量化交易體驗館「豐萃基地」，以「虛實整合」為量化交易投資人提供共同學習的實體場域。

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API與XQ是量化交易的重要工具之一，永豐金證券透過API介接功能，與嘉實資訊無縫對接，開放XQ APP iOS下單功能，投資者可以透過熟悉的工具快速連接永豐金證券的系統進行交易，大幅提升操作便利性。

永豐金證券表示，持續優化技術、拓展教育資源與完善客戶服務，為投資人提供更高效、更安全的交易環境，並為台股量化交易生態系統注入更多動能，將持續引領市場變革，與投資人一起邁向更智慧、更穩健的投資新紀元。