宅配通因大客戶自營物流　轉強化店配與中小客戶、調漲費率約一成

▲宅配通總經理徐慶懿表示未來公司轉強店配與社群電商等。（圖／宅配通提供）

記者張佩芬／台北報導

宅配通(2642)今(30)日舉辦法說會，公司總經理徐慶懿指出，疫情解封後對電商與宅配業務受影響，加上電商大客戶提高自營物流倉儲比例，影響業績，另外送與科技業人力需求高，致司機流動提高，公司大幅提高薪資與福利，公司調整業務，配合零售業發展店送，爭取到全聯店送與倉儲業務，並積極爭取社群電商與D2C業務等中小型客戶。

徐慶懿指出，因大客戶momo與Pchome自建物流車隊，擴大自營比例，像momo原有三成物流倉儲委託宅配通，現在降到兩成，根據市場變化，公司調整業務方向，轉積極爭取店配與中小型客戶。

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公司今年第三季營收較同期減少6.5%，除了宅配事業受客戶自營影響，颱風假多也是主要原因影響。物流事業因低溫業務挹注成長3.6%；第三季單季稅後淨利較同期減少98.6%，宅配事業係受營收減少、經營成本增加影響，物流則因開始營運低溫倉庫，增加倉租、電費等營運成本，影響短期獲利。

宅配通於今年5月啟動半自動多溫層物流廠房進入低溫冷凍、冷藏物流市場，發展低溫物流服務；林森倉面積合計1,459坪，規劃重型料架、義大利移動式料架共計5,200個儲位，9月開始與摩斯漢堡進行全國300多家門市生鮮食材配送(產地-門市)。

徐慶懿指出，多溫層物流廠目前進駐客戶約三成，達到八成就可有獲利，明年將努力邁向滿倉，大幅改善業務。公司租用的倉儲因今年已調高租金，且簽的是長約，明年這方面成本就變穩定，對營收與獲利都會有正向發展。

宅配通今年前三季營收30.43億元，營業利益550.3萬元，歸屬母公司淨利2381.8萬元，EPS0.33萬元，低於去年的0.8元，主要是列了6092.3萬元未實現評價損失，其中第三季列了4567.4萬元，徐慶懿說明，未實現評價損失主要是公司投的的母公司東元(1504)與富邦媒momo(8454)股價都有下跌，因此列了未實現評價損失，這方面將來會隨著股價變動而調整，這兩大投資都屬於長期投資，股利也都配得不錯。

明年公司鞏固EC市場策略包括：

1.鞏固電商平台商機、開發量販百貨電商商機、進攻三方物流電商商機。



2.路線績效管理，合理化間接人力、薪資結構調整，強化人員穩定性、建立綠色運輸模式，2025年將達成電動貨車10台，電動機車100台目標。



3.調整業務結構，提升單價，客戶營收及貨件規格檢視。

另物流強化客製化能力，加速市場開發，經營發展重點包括：



1.提升低溫業務開發，調整低溫動線理貨，加速業務開發，改善倉儲理貨效能。



2.宅安品質認證，擴大宅安業務，透過宅安技能認證，提升工班專業技術；導入宅安約配APP，強化運營管理能力。



3.倉儲率提昇，增加倉儲營收，配合客戶需求，客製越庫併件作業能力。

4.倉租及運費調漲，改善獲利。