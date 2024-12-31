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日月光舉行青少年永續創新競賽　福壽螺利用奪冠獲獎金15萬元

▲▼冠軍團隊研螺生技以創新創意的商業模式，試圖解決福壽螺對生態和農民生計的傷害。（圖／日月光提供）

▲冠軍團隊研螺生技以創新創意的商業模式，試圖解決福壽螺對生態和農民生計的傷害。（圖／日月光提供）

記者高兆麟／綜合報導

封測大廠日月光投控（3711）與日月光環保永續基金會主辦，國立臺灣師範大學附屬高級中學與銘傳大學協辦的「2024日月光青少年永續創新競賽」，於12月29日在師大附中舉行成果決選暨頒獎典禮，大會圓滿落幕。本次競賽邀請團隊的家人與親友前來觀賽，共同見證了師大附中的學生從暑假營隊到今日的成長與進步。

在開幕式上，日月光環保永續基金會董事張淡寧表示：「在暑期營隊和後續的學習中，我們的學生不僅獲得了知識和經驗，更學會了如何在挑戰中鍛鍊韌性與解決問題的能力。」她讚揚學生們在面對挫折時展現出的創造力與堅定態度，並鼓勵他們將這些技能持續運用於未來的學習與生活中。

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這項計畫始於2024年7月的五日夏令營。在營隊期間，來自師大附中的五組學生團隊接受了涵蓋永續發展目標（SDGs）、設計思考、提案簡報技巧、創新團隊經驗分享以及企業參訪等多元課程活動訓練，激發了他們對永續議題的深刻關注與創意解決方案的發想。

返校後，五組團隊將暑假營隊中的構想付諸實踐，結合學校自主學習課程，在113學年第一學期間持續學習並進一步發展構想，每個團隊皆有師大附中指派的指導老師一路陪伴，定期召開每月進度交流會議，分享心得與挑戰，逐步打磨提案內容。經過數月的努力與成長，他們在12月29日這一天，向評審與觀眾展示了精采的成果。

決賽發表時，五隊準備充分，將半年來的成果完美發揮，競賽結果由「研螺生技－因螺而生」勇奪冠軍，冠軍團隊由五位高二學生組成，分別是呂紘任、陳奕維、侯奕安、陳泓均、鄭志偉，由師大附中李宗哲老師以及銘傳大學生科所林翰佐教授聯合指導。研螺生技聚焦於福壽螺的永續利用，成功從福壽螺卵中萃取高價值蝦紅素，計畫應用於保健食品與化妝品；另也規劃將福壽螺肉製成低成本高營養的寵物罐頭，他們的方案不僅能降低外來種對農業生態與經濟的損害，更結合生技創新創造出市場價值。

本屆競賽中，所有團隊都發展出了具創意與解決現在永續議題的提案，其他四隊的構想包括了 (1) 回收木屑環保商品：將廢棄木屑轉化為環保實用產品，實現資源循環、(2) 蠟蟲分解塑膠：利用蠟蟲所具的分解酶特性，創新解決塑膠垃圾問題、(3) AI智能舊衣回收系統：以人工智慧技術提升舊衣分類與回收效率、(4) AI回收PET製作創意商品：結合創意設計，將回收寶特瓶的PET材料轉化為創新產品。評審一致肯定所有師大附中團隊的努力，不僅在報告時展現穩健的台風，簡報內容也具備高完整度，提案內容的創意思維與所應用的技術，更超乎預期! 代表了青少年在永續創新上的無限可能性與實踐力。

競賽邀請了五位專業評審，包括計畫主持人唐彩雲(Isabella Tang)、日月光半導體副董事長唐瑞文、師大附中秘書陳和寬、晨星投資總經理楊育明以及銘傳大學設計學院副院長李芝瑜。經過評審的專業評選，冠軍、亞軍及季軍分別獲得15萬元、8萬元與5萬元獎金，其他參賽隊伍亦獲頒獎狀及獎勵金，充分肯定每支隊伍的努力與創意。本競賽計畫主持人唐彩雲(Isabella Tang)表示:「經過這半年的課程與培育，同學們已經培養了更強的批判性思維和解決問題的能力，更對於永續理念及相關技術層面的實際應用有了更深入的理解。」

在閉幕式上，日月光半導體副董事長唐瑞文表示：「我們這一代以及未來的每一世代，所面臨的氣候變遷與永續相關議題，更需要現在身為學子的你們運用創新與技術來解決。這次的經驗不應僅僅成為旅程的終點，而是另一段探索與成長的開端，就像一顆正在萌芽的種子。」他鼓勵學生將所學與實踐融入日常生活中，以實際行動為社會與環境帶來正向的改變。師大附中校長王淑麗也表示：「本次活動是非常難得的體驗，讓同學有機會與企業、大學教授一同學習永續知識並構思解決方案，勉勵同學帶著這半年來所累績的經驗，為以後人生加分。」

日月光投控秉持「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」的四大永續策略，積極推動多項創新活動，例如環境技術研究合作、綠色製造與永續供應鏈管理，逐步邁向淨零目標。透過這些實踐，日月光不僅為企業永續發展立下標竿，也向社會傳遞正面影響此次青少年永續創新競賽，更是延續日月光永續理念的重要一環。日月光期待未來持續向下紮根永續教育，觸及更多青少年，共同推動創新與永續，為社會創造更大的價值與影響。
 

關鍵字： 日月光

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