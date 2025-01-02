渣打銀推美金活存　年息最高加碼 5%

▲渣打銀行推美金定存活動。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

渣打銀行提供多元化存款方案選擇以回饋長期支持的客戶，為重視資金靈活度的客戶推出「蛇來一筆」美金活存加碼專案，針對美金活存新增資金達門檻可享年息最高加碼 5%，自登錄月份起可享3個月的加碼優惠。

另外針對偏愛定存的客戶打造「美元新資金階利定存」，單筆最低起存金額達美金10萬元，提供分階段利率遞增的6個月定存方案，最高年利率達 5.0%。

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渣打「蛇來一筆」美金活存加碼專案美金活存新增資金達門檻，年利率最高加碼 5%；自登錄月起，能額外享有3個月的活存加碼優惠！隨時掌握投資契機，資金停泊同時享利息加碼優惠。

即日起至2025年3月31日止登錄渣打美金活存「蛇來一筆」專案活動，美金活存新增資金達2萬元（含）以上，當月新資金可享 4.2%優惠年利率；美金活存新增資金達6萬元（含）以上，當月新資金可享 4.4%優惠年利率；美金活存新增資金達20萬元（含）以上，當月新資金可享 4.8%優惠年利率；活動登錄期間內全新開戶成為合格優先理財貴賓且累計換匯金額達等值美金 5 萬元(含)以上，可再享額外加碼 0.2%優惠年利率，新增資金最高可享優惠年利率加碼 5.0%。

