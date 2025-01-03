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南山人壽招募5000人　鎖定數位金融科技、精算、ESG

▲▼南山人壽。（圖／南山人壽提供）

▲南山人壽召募5000人。（圖/南山人壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

南山人壽大舉招募跨域的永續多元人才，2025年預計招募5,000名新血，包含約500個內勤職缺、4,500名外勤夥伴。

南山人壽今年在內勤人員招募方面，因應數位發展趨勢，徵才重點聚焦於AI、數位金融科技、數據分析、資料庫管理、系統規劃與測試等專業人才；同時，因應接軌國際財報準則（IFRS），以及ESG永續趨勢，具備接軌IFRS17相關之精算制度、財務會計及ESG經驗的專業人才亦是招募的重點領域。此外，也將持續招募儲備菁英MA、通路管理儲備經理人、財會精算、數位AI及理賠核保審核等保險核心專業人才。

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南山人壽積極打造開放、多元、創新的工作環境，引進生成式AI、Python程式設計等創新課程，並成立Beyond Lab推動RPA應用，激發員工的創新思維，打造數位化的工作模式；每年亦投入大量資源於員工的培訓與發展，提供國際保險證照獎勵、金融及數位專業證照補助、專業職能訓練、南山雲端影音課程以及外部訓練機會等，鼓勵員工持續成長並發展第二專才。

在育才與留才方面，南山人壽相當重視業務專業能力培養，提供每月專案獎金，以及為期12個月、累計超過200個小時的紮實系統化訓練課程，幫助提升保險規劃專業職能，每年另投注逾2億元在全職業務新人的培育，並提供具競爭力的獎酬制度，表現優異的業務新人通常銷售業務獎金加計專案獎金後，首年度就可突破100萬年收入，讓南山人壽成為年輕人實現夢想的最佳選擇。
 

關鍵字： 南山人壽招募多元人才數位化專業培訓

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