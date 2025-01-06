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搶頭香！將來銀行攜手中華電信推APP　一站申辦國際漫遊及旅平險

▲▼ 將來銀行。（圖／將來銀行提供）

▲將來銀行攜手中華電信推APP，一站申辦國際漫遊及旅平險。（圖／將來銀行提供）。

記者巫彩蓮／台北報導

響應金管會促金融業創新試辦政策，將來銀行搶下頭香！將來銀行宣布，已獲主管機關核准與電信龍頭中華電信合推「APP國際漫遊及網路投保海外旅平險」一站式申辦服務。

據主管機關統計，2024年前10月保險業網路投保案件近700萬件，當中保險代理人、保險經紀人合計佔比甚少，顯示保險代理網路投保業務仍有巨大成長空間，將來銀行指出，將透過更直覺、更簡易的投保體驗，及高TP（時效比）值的實惠費用，提供給更多國人良好的金融服務及完善風險保障。

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將來銀行指出，此案是主管機關推出金融業申請業務試辦作業要點後，由國內電信業與兼營保代業務銀行合作「申辦漫遊、一站式投保」首案，以開放銀行（Open Banking）的核心理念出發，帶給國人更佳的數據自主權及多元金融服務。

凡中華電信月租型客戶透過中華電信APP或網頁，申辦完國際漫遊後透過專屬連結完成網路投保將來銀行銷售的海外旅平險，即享中華電信加碼50點Hami Point回饋、若保費滿500元享100點Hami Point、保費滿1,000元享150點Hami Point。

在客戶同意的前提下，透過申辦國際漫遊的個人資料與旅平險資訊的傳遞，逾千萬名中華電信手機門號用戶申辦出國數據漫遊時，不僅可免除需先註冊為將來銀行保險會員的步驟，申辦漫遊的旅行資訊更可直接在投保過程中直接帶入，有效省去填寫投保資料的時間，3分鐘內即可線上取得充分保障，讓旅客即便出發前一個小時才想起未投保旅平險，也可在出遊前快速完成。

試辦期間內，將來銀行將進行與中華電信、兆豐產險間的資料串接，內容包含網路投保旅平險、保費電信帳單代收、信用卡繳款及三方客戶服務等範疇，且未來不排除擴大到其他險種試辦，或與中華電信的其他業務合作，以提供更多元的創新金融服務，落實純網銀「不受空間與時間限制」的普惠金融特質。

關鍵字： 銀行中華電信APP金融申辦

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