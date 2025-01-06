快訊／台股收盤大漲639.41點　台積電漲50元至1125

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（6日）開高走高，加權指數終場大漲639.41點，以23547.71點作收，漲幅2.79％，成交量4064.78億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲223.49點開出，指數開高走高，盤中最高達23553.29點，最低23131.79點，終場收在23547.71點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲50元來到1125元，漲幅4.65％；鴻海（2317）上漲3.5元至184.5元；廣達（2382）上漲5元至294元；陽明（2609）下跌0.9元來到76.5元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.06元至9.47元。
今天漲幅前5名個股為星通（3025）上漲8元，漲幅10％；安集（6477）上漲3.4元，漲幅10％；宏齊（6168）上漲2.2元，漲幅10％；台聚（1304）上漲1.05元，漲幅10％；達運光電（8045）上漲8.6元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為海華（3694）下跌5.4元，跌幅8.64％；國產（2504）下跌3.3元，跌幅6.98％；揚明光（3504）下跌4.3元，跌幅6.72％；中工（2515）下跌0.67元，跌幅6.32％；伊雲谷（6689）下跌6元，跌幅4.96％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|星通（3025）
|88.0
|▲8.0
|▲10.0％
|安集（6477）
|37.4
|▲3.4
|▲10.0％
|宏齊（6168）
|24.2
|▲2.2
|▲10.0％
|台聚（1304）
|11.55
|▲1.05
|▲10.0％
|達運光電（8045）
|95.1
|▲8.6
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|海華（3694）
|57.1
|▼5.4
|▼8.64％
|國產（2504）
|44.0
|▼3.3
|▼6.98％
|揚明光（3504）
|59.7
|▼4.3
|▼6.72％
|中工（2515）
|9.93
|▼0.67
|▼6.32％
|伊雲谷（6689）
|115.0
|▼6.0
|▼4.96％
資料來源：證交所
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