快訊／台股收盤大漲639.41點　台積電漲50元至1125

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（6日）開高走高，加權指數終場大漲639.41點，以23547.71點作收，漲幅2.79％，成交量4064.78億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲223.49點開出，指數開高走高，盤中最高達23553.29點，最低23131.79點，終場收在23547.71點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲50元來到1125元，漲幅4.65％；鴻海（2317）上漲3.5元至184.5元；廣達（2382）上漲5元至294元；陽明（2609）下跌0.9元來到76.5元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.06元至9.47元。

今天漲幅前5名個股為星通（3025）上漲8元，漲幅10％；安集（6477）上漲3.4元，漲幅10％；宏齊（6168）上漲2.2元，漲幅10％；台聚（1304）上漲1.05元，漲幅10％；達運光電（8045）上漲8.6元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為海華（3694）下跌5.4元，跌幅8.64％；國產（2504）下跌3.3元，跌幅6.98％；揚明光（3504）下跌4.3元，跌幅6.72％；中工（2515）下跌0.67元，跌幅6.32％；伊雲谷（6689）下跌6元，跌幅4.96％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 星通（3025） 88.0 ▲8.0 ▲10.0％ 安集（6477） 37.4 ▲3.4 ▲10.0％ 宏齊（6168） 24.2 ▲2.2 ▲10.0％ 台聚（1304） 11.55 ▲1.05 ▲10.0％ 達運光電（8045） 95.1 ▲8.6 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 海華（3694） 57.1 ▼5.4 ▼8.64％ 國產（2504） 44.0 ▼3.3 ▼6.98％ 揚明光（3504） 59.7 ▼4.3 ▼6.72％ 中工（2515） 9.93 ▼0.67 ▼6.32％ 伊雲谷（6689） 115.0 ▼6.0 ▼4.96％

資料來源：證交所