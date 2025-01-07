2024最會投資的星座、MBTI人格排行！股市高手報酬率18%奪冠　牡羊座墊底

▲台股成為台灣年輕人的理財工具之一。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者洪菱鞠／台北報導

回顧2024，受惠AI浪潮，台股加權指數漲幅成為亞洲主要股票市場NO.1，台股更是成為台灣年輕人首選的理財工具之一，投資討論平台觀察數據，除了發現2024年用戶討論股票的貼文篇數相比去年成長近3倍，同時也揭曉最會投資的星座排行以及賺最多的MBTI人格。

2024年台灣投資賺最多的是哪個星座？根據股市爆料同學會統計，金牛座以18%報酬率獲得第一，遠高於全體平均8.41%，金牛座的投資人以財務意識強、投資穩健見稱，在牛市盛況時，固執的金牛反而最能堅持投資策略，穩穩賺錢。

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▲2024年最會投資的星座排行。（圖／股市爆料同學會提供）

投報率最高的前五名是金牛座、巨蟹座、魔羯座、獅子座、天秤座；較差的倒數五名是牡羊座、處女座、雙子座、射手座、水瓶座。

其中，牡羊座低於平均，報酬率在5%以下，推估可能是因為喜歡快速決策，熱愛挑戰的特質，更傾向短期操作。魔羯座精於計畫，同時冷靜、機智的特質，使其在2023年度回顧調查中奪冠，2024年也穩居前三。

以MBTI細分的話，注重預測、計畫的J型人在投資上的平均報酬率達到12%，遠高於注重感覺、彈性的P型人（4%）。在整體16型人格中，也由INTJ（建築師）、ESTJ（總經理）兩種人格奪冠，INTJ注重前瞻性、分析能力強、重視長期規劃，ESTJ則是務實、果斷、執行高效，兩種理性的J人平均報酬率都達到19%，不相上下。

而ENFP（競選者）、ESFP（表演者），兩者重視情感勝過邏輯（F）、靈活開放（P）的特質，使其在需要理性判斷的股市中較不吃香，投資績效為負。

另外，睡越多精神越好，才能在股市賺更多？事實可能相反！統計結果顯示，睡眠時間少於4小時的夜貓子型投資人，竟能繳出平均26%的報酬率。睡眠6～8 小時的投資人，報酬率為11%，超過8小時的投資人報酬率繼續下降，僅為0.3%。數據顯示睡眠時間少於4小時的投資人每天平均看盤時間為9個小時，投入大量精力，因此績效相對較好。