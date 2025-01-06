AI伺服器去年產值2050億美元年增46%　集邦：2025再增28％

▲AI伺服器將成2025年市場出貨主流。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

AI伺服器需求強勁，研調機構集邦（TrendForce）6日發表最新調查，2024年整體伺服器產值預估約3060億美元，其中AI伺服器成長動能優於一般型，產值約為2050億美元，預計2025年全年出貨量將年增近28%，提升至近2980億美元，將占整體伺服器產值七成以上。

美中兩大國的雲端服務供應商、伺服器OEM客戶對搭載Hopper系列機種拉貨動能增強，帶動2024年AI伺服器總出貨量年增46%。TrendForce表示，2025年AI伺服器需求將持續不墜，且單位平均售價（ASP）貢獻較高，產值有機會提升。

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至於主要AI晶片供應商表現，預期2025年Blackwell新平台將成為輝達高階GPU主流，然GB Rack系列因設計驗證較為複雜，供應鏈尚需時間整備，加上第一季因季節性因素工作天數較少，預估至第二季後出貨量將明顯提升。此外，估計輝達於2025年第三季將推B300及GB300等方案，將進一步推升搭載Blackwell的HGX及GB Rack等出貨動能。

TrendForce表示，除輝達外，大型CSP更積極投入自研ASIC情形亦值得關注，2024年仍以Google為出貨大宗，但AWS的出貨成長力道更強，年增率突破200%。預計2025年AWS出貨量將成長70%以上，並更聚焦往Trainium晶片發展，投入AWS公有雲基礎設施及電商平台等AI應用。

廣達（2382）執行副總經理暨雲達總經理楊麒令日前在尾牙活動時提到，GB200將如期於今年第一季量產出貨，未受到影響，下一代超級晶片GB300也在積極開發中，預計今年第三季問世，所以廣達也計畫在今年增加500至600名員工，進一步強化實力。鴻海(2317)前一日剛發布的第四季營收超出市場預期，創下歷史新高，主要也是受益於AI伺服器的強勁需求。

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