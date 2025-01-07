綠岩能源奪馬來西亞奪國家標案　目標光電容量1GW

黃仁勳CES展化身「美國隊長」召喚雷神槌 新顯卡甜甜價曝光全場嗨翻

NVIDIA執行長黃仁勳今日在美國拉斯維加斯舉行主題演講，維持黃仁勳演講一貫的風格，現場笑聲不斷，黃仁勳還拿起晶圓當盾牌當起美國隊長，同時黃仁勳也為玩家送上好消息，原本地表最強顯卡RTX 4090要價1599美元，但在Blackwell晶片助陣下，現在能繳出一樣效能的RTX 5070，僅僅要價549美元，售價一出立刻引爆現場歡呼。

CES展／輝達黃仁勳喊「喜歡我的夾克嗎」閃亮登場！ 網友狂搜類似款

2025年消費性電子（CES）展在美國立斯維加斯熱鬧上場，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳在台北時間今（7）日上午10點半穿著新款皮衣亮相，一上台就問「你們喜歡我的夾克嗎？」引發全場驚呼，網友火速搜尋類似款一件要價28萬元，直呼「我大哥黃仁勳的裝備好威」。

130萬受益人喜迎！台積電刷天價 市值型0050、006208雙創高

CES展熱鬧滾滾，加上台積電（2330）即將在1月16日召開法說會，在AI需求大爆發下，市場預期，台積電預計高階製程有調漲報價空間，今（7）日股價再度攻高到1160元，台灣50（0050）、富邦台50（006208）含「積」量高市值型ETF，股價跟著水漲船高，分別上攻206元、119.6元新高價位，130萬名受益人歡喜迎接這波行情。

CES展直擊／黃仁勳演講萬人搶進 開幕前兩小時場外已爆滿

CES即將在明日於美國拉斯維加斯開幕，今日在展前也由NVIDIA執行長黃仁勳進行開幕演講，儘管演講在當地時間晚間6點30分才要開始，但還不到下午4點，活動會場外就已經湧現大批人潮，排隊人數近萬人。

勞工10萬救命金已核准5.7萬件 1／10截止申請

114年勞工保險被保險人紓困貸款申辦至本周五（1／10）截止，每人最高可貸10萬元，審核通過約7個工作天內就會入帳，截至6日下午4時，申請件數近10萬件、近99億元，核准約5.7萬件、57.5億元，有需要的民眾可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

CES吸引4500家參展商搶進！ 千家陸廠展前美國簽證卡關

CES 2025明日即將於拉斯維加斯正式開展，根據CES執行長Gary Shapiro表次，此次展會參展需求強勢，收到了創紀錄的3400 多個創新獎提交作品，更有超過4500家參展商，包含1400家新創以及300 多場會議的1100 名演講者，不過對於展前傳出有大批中國廠商遭美國拒絕核發簽證，他則回應表示，此次確實有相關問題，但相信未來還是會更好，因為中美兩國都願意在未來深化合作。

台股ETF受益人止跌回升 周增1.65萬人12檔創高

根據台股ETF集保戶股權分散1月3日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人總共有包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、元大台灣50（0050）、國泰台灣領袖50（00922）、永豐ESG低碳高息（00930）、00731復華富時高息低波（00731）、元大中型100（0051）共12檔創下新高，其中有8檔是高息型，而季配型有7

抽中拼賺17萬！6檔抽籤申購 新應材最甜

農曆年前又有6檔抽籤股可賺紅包試手氣，其中特用化學新應材（4749）、LED車燈麗清（3346）於今（7）日抽籤申購起跑，當中又新應材價差最大，每股承銷價480元，與昨（6）日651元興櫃收盤價相較，一張價差高達17.1萬元，而麗清則是辦理上市增資，承銷價32元，與昨日收盤僄34.95元，價差2950元。

CES展／老黃報明牌！聯發科午盤後急拉 狂漲逾4%力戰天價

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳台北時間今（7）日上午近12點在美國CES展會場演講時大秀AI超級電腦計劃「Project DIGITS」，並拿出售價約台幣10萬元的小型電腦，因搭載聯發科（2454）設計的晶片，聯發科由黑翻紅，午盤後股價急拉4.6%，最高報1490元，力戰2024年6月寫下的天價1500元。

六角拚全年營收成長20％ 日出茶太今年再開120家店

六角國際（2732）持續壯大集團版圖，除了宣布併購翰林茶館，每年要雙位數展店之外，日出茶太也積極展店，全年要淨增加120家店；此外，春上布丁蛋糕中國杭州首店最快今年4月就會開出，美國日出茶太在手訂單約60家，因此看好今年集團營收可成長20％。