六角娶翰林茶館　拚今年營收4.5億元、每年雙位數展店

▲六角國際董事長王耀輝、翰林茶館董事長王麗玉。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

日出茶太母公司六角國際（2732）以2.72億元併購台灣首杯珍奶品牌「翰林茶館」，六角國際聯合創辦人兼翰林茶館董事長王麗玉看好，翰林茶館今年營收可達4.5億元，獲利率可達8％，未來每年都會以雙位數展店，會以茶棧為展店主力。

王麗玉表示，併購翰林茶館是以品牌價值為首要考量，翰林茶館過往1、2年在市場上比較安靜，因此六角內部也盤算過，透過組織整合、資源整合，看好2025年翰林茶館營收約可達4.5億元，獲利率7-8％，未來目標希望每年能夠雙位數展店，要讓店家數跟營收都成長。

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王麗玉指出，目前翰林茶館在台灣40家都是直營，其中22家為翰林茶棧、18家為翰林茶館，現階段沒有要開放加盟的打算，未來能不能發展加盟模式現在還不知道，還是要經過團隊評估，翰林茶館現在發展都是在商場，要加盟有很多限制，目前還是想走出可複製的直營模式，茶棧的效益最好，會以茶棧為展店主力。

王麗玉也說，目前翰林茶館在海外有3家，都在美國南加州，是由代理商經營，目前合約還是持續在走；印尼是授權旗下品牌「嚮茶SHINY TEA 」，但六角進入後，未來整併都會變成翰林茶館或是翰林茶棧。

王麗玉看好，六角國際把台灣珍奶跟牛肉麵分別帶到國際，翰林茶館同時在店裡面有珍奶跟牛肉麵，是未來國際戰蠻好的打法，能夠補足日出茶太茶飲的兩部分，就是茶食跟複合店，且翰林的關東煮在營收佔比超過3成，因此看好翰林營收可以持續成長。