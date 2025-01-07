2025賺爆美股　達人：逢跌就買NASDAQ-100指數

▲想參與美國科技巨頭成長商機，美股達人Jenny建議大型科技股逢跌就買。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

過去一年美國經濟表現強勁，且企業獲利亮眼，連帶美股也繳出令人驚豔的成績。展望2025，川普重回白宮，美股會再更上一層樓，還是將迎來震盪挑戰？長期投資美股的達人、財女Jenny分享未來一年布局策略。

攤開2024美股投資成績，Jenny點頭表示滿意；「報酬率貢獻最高的幾檔美股標的，有特斯拉、Alphabet、蘋果，及軟體服務公司Palantir，整體而言績效優於大盤。」過去一年，S&P 500指數漲幅達23%，特斯拉大漲超過60%，蘋果報酬率也逾3成，進入2025年，如何持續保持投資獲利能力，成為Jenny的新年重要目標。

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「綜觀2024，由於美國經濟強韌，美股確實交出亮麗成績；但平心而論，現在指數處於高位，投資須謹慎。尤其新政府上任，市場觀望氣氛重，接下來波動難免，控制好自己的資金部位，是進場前首要功課。」她分享，目前自己保留兩成現金在手，長期持有的S&P 500指數部位，會持續進行定期定額扣款計畫，剩下約3至4成資金，則是個股波段操作。

Jenny表示，未來一年個股部分，她最看好大型軟體股。「美國是全球創新事業的領頭羊，特別是大型科技龍頭公司，享有高市占率的產業競爭優勢，及獨步全球的定價能力，這些都是布局美股最迷人的地方。像是全球第一的客戶關係管理平台Salesforce，就是股價拉回時，我會想布局的標的。」

若無暇研究個股或擔心波動，也可直接瞄準NASDAQ-100指數；指數前10大成分股幾乎全是飆股，包括蘋果、輝達、博通、META、亞馬遜、特斯拉及Alphabet。「過去10年，美國NASDAQ-100指數總報酬率超過428%，布局該指數，等於直接參與全球最重要的趨勢變革，不需要花時間自行選股，就能一次網羅成長動能最強的企業。」

操作部分，Jenny建議逢跌就買。「NASDAQ-100指數是以科技為主的百大企業，面對一籃子的大型科技權值股，最好策略就是守住紀律、持續買進。投資人可將資金分成3等分，當指數由高檔下跌3至4%時，先投入第一筆資金，之後以分批進場方式往下買，切勿躁進追高。」

她強調，川普加徵關稅等新政策，恐引發通膨疑慮，刺激美債殖利率走高，市場雜音可能會出現短空格局，但美股基本面長多趨勢並未扭轉；未來觀察重點，可留意聯準會利率動向，及大型科技股資本支出是否持續調高。

而即將在1月13日展開募集的「中信 NASDAQ」ETF、009800，追蹤指數即為「NASDAQ 100 指數」，2025年想在資產配置中，補強美國科技巨頭部位的投資人可特別留意。



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