大車隊兩千金攜手　55688新生活服務生態圈上千服務要讓業績增兩成

▲右起董事長特助林念穎、55688生活大管家協理林英豪、55688集團執行長林念臻、總經理楊榮輝。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

2021年11月台灣大車隊董事長林村田的長女林念臻接下執行長職務，今(7)日他的二女兒林念穎首次公開亮相，以董事長特助身分與姊姊邁步跨出舒適圈，攜手打造55688新生活服務生態圈上千種服務媒合，展現強大的雄心與壯志。林念臻表示，公司業績每年都是二位數成長，今年以年增兩成以上為目標。

林念臻指出，現代人生活節奏日益加快，除了面對繁忙的工作，處理生活大小事也占據不少時間，如何更有效率的處理生活瑣事變身時間管理大師，成為大多數台灣民眾的課題。55688 App除了是全台最知名的叫車平台，近年多角化發展下提供衣物洗滌、居家清潔、即時快遞、代駕等生活服務，用戶數高達720萬。2025年度改版後新增上千種生活服務、機場接送、即時快遞三大新功能，建構完整的55688新生活服務生態圈。

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55688集團執行長林念臻指出，疫後民眾生活習慣改變，各項生活服務媒合的需求不斷上升。以交通部觀光署的資料為例，去年1至9月的出入境人次達到1800萬人，較前年同期的1200萬人大幅成長1.5倍，這多出來的600萬旅運人次就成為機場接送服務的龐大潛在客戶；再從55688 App內的大數據來看，生活服務媒合的使用數不斷上升，促成55688開發「找專家」－提供上千種生活服務媒合的契機。

55688 App新增的「找專家」功能，整合PRO360達人網的上千種生活服務媒合，從居家清潔、家電維修，到寵物保母、跑腿代辦等五花八門的生活需求，透過系統串接，讓消費者能快速找到信譽良好的專業人員，節省時間和精力。同時，55688也為服務提供者創造更多商機，促進雙贏的生活生態圈，實現「一個App搞定所有需求」的願景。

其次、App內新增的機場接送服務，成為市面上唯一可在App上預約機場接送的品牌車隊。該服務不僅提供即時叫車服務、還開放民眾提前在30天內預約接送機、減少差旅出門臨時叫車忙亂，以及6小時前免費取消、接送出現異況2倍賠償，讓民眾安排行程更加靈活有保障，也透過即時資訊提供無縫接軌的便利體驗，滿足出入境旅客的迫切需求。

55688即時快遞以開放式平台為特色，為用戶媒合外送員的同時，也為外送員創造更多服務機會，商家與民眾的快遞需求隨時可在App內預約服務，專業物流團隊將以最快速度完成配送。

目前此服務範圍涵蓋雙北地區，未來計劃逐步擴展至全台，為更多民眾帶來便捷的物流解決方案。

55688 APP不僅是交通出行的首選，更成為包羅萬象的生活服務媒合平台。從「找專家」到機場接送，再到即時快遞，55688新生活服務生態圈讓民眾生活變得更便利，各種生活難題只需一個APP就能搞定一切。未來，55688將持續優化現有服務，探索更多創新功能，以「生活遇到麻煩，就讓55688來吧！」的信念，成為台灣民眾生活中的好幫手。