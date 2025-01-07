第13家！金管會核准渣打銀行　開辦高階資產財管業務

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會力拚打造台灣成為亞洲資產管理中心，今（7）日同意渣打銀行辦理高資產財富管理業務，為第13家開辦該項業務的銀行。金管會表示，渣打銀行母行為國際性大型銀行，同意該行辦理高資產客戶財富管理業務，有利於將國際辦理財富管理之經驗引進我國。

金管會於2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，2020年12月31日及2021年5月18日分批核准3家及4家銀行開辦該項業務；另自2021年9月起，符合資格標準之銀行亦得依其業務規畫及業務需求情形，準備妥適後個別向金管會申請，加計渣打銀行，迄今金管會已核准13家銀行開辦高資產財富管理業務。

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金管會同意渣打銀行辦理高資產資產管理業務，主要係考量該行計劃增加投資於商品開發、流程改造、人才僱用及硬體設備，引進國外金融商品開發能力，以及運用財富管理資訊系統以增進辦理本業務，並與國外知名機構合作培訓人才等事項。

金管會表示，今年1月6日已預告「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」部分條文修正草案，全面開放銀行辦理高資產業務，及採取業務項目之分階段放寬，金管會鼓勵具備財富管理專業及能力之銀行，公布相關法規後，積極向本會提出高資產業務之申請，參與高資產客戶財富管理市場，提供更多元化商品及服務，以持續推動整體產業之發展。

金管會將持續關注銀行高資產財富管理業務的發展，透過法規鬆綁及導入相關監理措施，鼓勵金融機構在財富管理人才及系統之投資，提升國內金融產業研發能力，提供客戶多樣化且客製化服務，更進一步引導海內外資金投資台灣核心產業，促進境內外財富管理業務發展，並強化我國銀行之國際競爭力，以提升台灣在亞洲資產管理市場之地位。

