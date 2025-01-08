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三個物流相關協會組3T物流聯盟　訪張善政提「打造雙港經濟廊道」建議

▲前排左起。（圖／協會提供）

▲左起TILSCA協會劉詩宗理事長、中華民國物流協會穰穎宣理事長、TILSCA協會秦玉玲名譽理事長、張善政市長、桃園市政府經發局張誠局長、台灣冷鏈協會林建智理事長。（圖／協會提供）

記者張佩芬／台北報導

由中華民國物流協會(TALM)、台灣國際物流暨供應鏈協會(TILSCA)、台灣冷鏈協會(TCCA)組成『3T物流聯盟』，今（7）日聯合拜訪桃園市府張善政市長，由秦玉玲名譽理事長開啟『藉由桃園多元優勢、打造智慧物流港』簡報序幕，並由三協會穰穎宣理事長、劉詩宗理事長及林建智理事長分別簡介各協會組織架構與服務能量特色，也提出發展物流三大建議。

其中成立30週年的中華民國物流協會，係以倉儲物流與陸上運輸為主；台灣國際物流暨供應鏈協會成立22年，以國際物流海空運為主；台灣冷鏈協會成立8年，以冷鏈設備、醫藥食品與冷鏈物流服務為主。

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三協會彼此有協同互補關係，因此先後已簽署為聯盟姊妹會，目標為整合三方民間與政商資源，提升台灣物流與冷鏈產業在面對國際與國內運輸物流的商機與市場能夠做大做強。

三協會無論在『產業調研、人才培訓、論壇研討會、國際參訪、商業媒合』等均有相當豐碩的成果效益。近年在跨境電商與零售市場快速發展下，對於服務多元範疇與速度品質要求遽增，已體認升級智慧物流與智慧商業是相輔相成極為重要，三協會並與工研院服科中心陳慧娟副執行長有長期合作關係。

三協會理事長們向張善政市長及桃園市府團隊會中提出三項提議：

(一)強化桃園地區物流產業聚落加值：由桃園航空城向外延伸為航空機場與台北港之間『雙港經濟廊道』，將可擴大目前桃園市府編報37個工業區之範疇效益。

(二) 桃園地區人才培訓與研討會：包括產官學培訓合作、危險品專業培訓、航空城物流專區、ESG企業永續輔導與培訓。對象為桃園市擁有八所專科院校及製造業及服務業的合作空間。

(三) 舉辦國際物流會展：桃園最有優勢在新開幕的桃園會展中心（機捷A19站）舉辦台灣首發『以會帶展』的國際物流會展。桃園機場有華航、長榮、星宇三大國航，鄰近台北港的長榮、陽明與萬海三大國輪，可參考參考新加坡、曼谷、香港等舉辦多年的國際海空運物流會展、交易媒合、商情交流等活潑多元等大型活動模式，邀請國內外重量級主講人，並邀請桃園市府、交通部及經濟部旗下單位設立展位，並邀請業者設立展位及物流體驗區。

會議中由安益國際展覽公司吳政典產業長簡報今年六月即將舉辦『亞洲商業智慧物流會展』之規畫內容，係以智慧商業、智慧運輸、智慧倉儲、智慧冷鏈、國際物流及產業別物流作為核心主軸規劃展區及論壇，為業者提供全方面的解決方案。

並由葉建明創會理事長說明危險品培訓對於桃園倉儲業及製造業的公安重要性，TILSCA已受理航港局委託舉辦高雄危險品甲級與乙級的專業培訓。最後由永旭國際公司任家治執行長說明ESG企業輔導與法國AFNOR培訓與認證的成效。

張善政市長會中表示非常重視物流產業對於桃園市的經濟產值與貢獻，他允諾支持今年六月即將舉辦的國際物流會展，並將危險品及ESG永續培訓列為第一梯次合作重點，責成經發局張誠局長與三協會持續溝通辦理後續合作事宜。

關鍵字： 物流相關協會3T物流聯盟訪張善政三大建議

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