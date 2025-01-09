【廣編】徐雪芳率團赴日　開啟臺日百貨協會首度交流

SOGO迎春節強檔1月業績拚增2成 全年營運估成長1％

迎接新春小龍年，遠百（2903）轉投資遠東SOGO百貨台北店將推出為期3周的歲末檔期，力拚1月業績較去年同期成長20％；去年全台SOGO含稅營收達525億元，今年再拚成長1％。

雪上加霜！千萬房屋欠債被法拍 房地合一稅連補帶罰近20萬

房地合一稅制上路後民眾常有錯誤認知踩到漏稅紅線。南區國稅局表示，近期有查到民眾欠債房子被法拍千萬元，雖然賣房金額不足以抵債，但國稅局追查後認定漏報房地合一稅，連補帶罰課進20萬元的稅金，雪上加霜。

Fed會議紀要 官員憂心抗通膨腳步恐陷「停頓」

根據聯邦準備理事會（Fed）今天公布的會議紀要，數名高階官員在去年12月會議中提出關切，認為近幾個月來對抗通膨的努力陷入「停頓」。

台彩豪灑10.5億蛇年春節加碼破紀錄 大樂透連旺20天史上最長

台灣彩券公司今（9）日宣布114年蛇年春節期間推出總金額創歷年之冠、高達新台幣10.5億元的加碼活動，其中大樂透一路從1月24日起連續20天加碼，創下「史上最長連續開獎天數」，春節大紅包加碼組數從113年的360組拉高到480組。

7家金控去年獲利出爐！ 元大金每股獲利2.77元暫居冠

14家金控有7家已公布去年全年獲利，目前由元大金（2885）每股稅後盈餘（EPS）2.77元暫時居冠，就已公布7家金控獲利總和約1874億元，年增率17.14%，由於14家金控前11月稅後獲利達5700億元，全年挑戰可望挑戰6000億元新高。

AI股緯穎盤中跌6% 郭明錤拋8重點看好明後年成長殺聲收斂

AI股緯穎（6669）在輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳演說前後股價走揚，但近2個交易日震盪整理，今（9）日盤中股價一度跌至1165元、跌幅6%，最低報2590元，不過市場在傳出天風證券分析師郭明錤拋8大觀察重點，並看好明後年成長之後跌幅收斂，開盤1小時股價拉至2690元，跌幅2.36%。

麻疹疫情延燒！防疫概念股強漲 加捷生醫再漲停

國內麻疹群聚相關確診者已達16人，接觸者匡列破3000人，創5年新高，加上天氣變化流感肆虐，帶動防疫概念股漲勢，加捷生醫（4109）拉出第2根漲停，順藥（6535）、恆大（1325）盤中漲逾9％，熱映（3373）漲逾7％，康那香（6616）漲逾6％。

台積電美國廠增量吃超微、蘋果大單 輝達排隊中

半導體科技觀察者、《彭博》前專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）指出，台積電位於亞利桑那州的Fab 21工廠正逐步提高產量，最近開始生產個人PC應面的超微（AMD） Ryzen 9000系列處理器，以及用於智慧手錶的蘋果S9系統級封裝（SiP）的部分組件。輝達（NVIDIA）正為P1A階段的晶圓排隊中。

快訊／台積電跌5元至1100 台股平盤震盪

美股4大指數有漲有跌，台股今（9日）以23406.72點開出，指數下跌0.61點，跌幅0.0％。

央行蛇年套幣臨櫃開賣！ 台銀總行出現排隊人潮

中央銀行發行8萬套「乙巳蛇年生肖紀念套幣」今（9）日正式在台銀指定通路臨櫃銷售，由於天氣冷、網路預購通路已先銷售4萬套等因素影響，今晨台銀總行未見大批排隊人潮，不過至上午8點50分以後人潮出現，排隊人龍從台銀台北市重慶南路總行延伸至寶慶路上。