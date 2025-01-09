【廣編】徐雪芳率團赴日　開啟臺日百貨協會首度交流

▲中華民國百貨零售企業協會徐雪芳理事長（左）與日本百貨店協會西阪義晴專務理事台日百貨協會歷史會面。
圖、文／遠東百貨提供
為擴大臺日百貨業交流，113年11月5日~6日中華民國百貨零售企業協會徐雪芳理事長帶領遠東百貨、101購物中心、漢神購物中心、遠東SOGO、統領百貨、遠東巨城購物中心、新光三越等23位會員公司代表，前往東京拜會日本百貨店協會，由日本百貨店協會西阪義晴專務理事等人出面接待，同時與高島屋、伊勢丹、GSIX等百貨高級主管見面，參訪日本橋高島屋店、伊勢丹新宿本店、GINZA SIX，深入瞭解各家百貨經營特色與獨特待客之道，一行人收穫豐富滿載而歸。
日本百貨店協會表示，疫情之後日本百貨業復甦趨勢更加明顯。然而要如何重新定位實體百貨走向更創新，不是只有賣東西，也要能夠照顧消費者心情，提供美好的購物體驗，是當前日本百貨業重要的計畫方向。
臺日百貨協會首度交流，遠東百貨、新光三越、101購物中心、漢神購物中心等公司代表與現場日本百貨業相關主管交換意見。徐雪芳理事長表示，日本百貨業經營一直走在全球領先角色，是臺灣百貨業很好的學習對象。此次拜會是臺日百貨協會首度交流，建立友誼橋梁。
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