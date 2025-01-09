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「海軍新建浮塢」安放龍骨　台船爭取落實「造修合一」

▲「海軍新建浮塢」安放龍骨典禮雙方主持人右起台船顏聰輝副總經理、海軍保修指揮部指揮官葉瑞麟少將安放紀念幣。（圖／台船提供）

▲「海軍新建浮塢」安放龍骨典禮雙方主持人右起台船顏聰輝副總經理、海軍保修指揮部指揮官葉瑞麟少將安放紀念幣。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)承造國防部海軍新建浮塢一艘，於今（9）日上午在台船公司高雄廠區舉行安放龍骨典禮，由台船公司顏聰輝副總經理及海軍保修指揮部指揮官葉瑞麟少將共同主持。本建造案於112年8月18日簽約、113年5月4日開工，合約交期為115年11月30日，為確保海軍艦艇戰力與提升維修能量，台船表示將戮力以赴，並依合約期程完工交付海軍使用，並爭取落實「造修合一」。

海軍新建浮塢(ARD, Auxiliary Repair Dock)為海軍整體後勤中重要的一環，也是對後續海軍艦艇維修的重要保障。本次新建浮塢全長126公尺，最大模寬36公尺，非沉潛作業時最大吃水2.5公尺，沉潛作業時最大吃水12公尺，可以執行3,800 公噸以下無特定限制條件艦艇塢修作業。台船公司近年致力於智慧船舶裝備系統開發並成功整合國內廠商技術，陸續完成本土化的「自動化壓浮載系統」、「機艙延伸警報系統」、「船用裝載電腦軟體」等，並已綜合運用於離岸風電大型駁船（台船十五號、台港514001號）、海巡署1,000級巡防艦（彰化、台中艦）、新型兩棲船塢運輸艦（玉山軍艦）。

本次新建浮塢其特色為採用台船公司開發完成之「自動化壓浮儎系統」、「機艙延伸警報系統」、「船用裝載電腦軟體」，並由台船公司整合閥控系統和電源管理系統，除提升浮塢執行任務操作效能，亦可供操作人員於遠端監控相關設備執行狀況。

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台船公司近年承接第六號浮塢之保養維修工程，深知海軍後勤對於浮塢需求，在預算及期程可行下，台船公司可對本案設計加以精進，使其更貼合海軍使用需求。

本案台船公司提供多項本土化的裝備系統與扶植國內維修能量，未來若能落實「造修合一」政策，由台船公司承擔本浮塢全壽期維修及管理，將可縮短備料及施工期並大幅提高浮塢妥善率。本案為保障各國艦國造案艦艇後續整備維修的重要設備，為穩健推動國艦國造政策及捍衛國家主權，台船公司責無旁貸，做政府船艦產業本土化政策的重要推手。

關鍵字： 台船海軍新建浮塢爭取造修合一

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