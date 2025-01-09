陽明12月營收年增62.02%、全年營收年增58.38%　短期需求穩健

▲陽明海運看農曆春節臨近、川普政府加徵關稅不確定性，短期需求仍保持穩健。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)公布2024年12月單月營收為新台幣172.48億元，較11月營收減少2.3億元，減幅為1.31%，較去年同期營收增加新台幣66.02億元，增幅為62.02%，全年營收2,229.5億元，較去年同期營收新台幣1,407.68億元，增加新台幣821.82億元，增幅為58.38%。隨著農曆春節臨近、川普政府加徵關稅不確定性，短期需求仍保持穩健。



陽明說明，12月歐美各長線運價漲跌互見，整體營收與上月相比差異不大。12月歐元區製造業活動持續萎縮，顯示歐洲整體經濟壓力沉重；美國製造業雖處於緊縮但新訂單及生產指數增加提振製造業景氣；中國受益於兩新政策(設備更新、以舊換新)，消費市場支撐內需，其製造業仍維持擴張。展望全球經濟發展，隨著通膨緩解，全球已經普遍進入降息周期，但貿易衝突及保護主義、地緣政治緊張局勢等重大挑戰仍存。

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據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2024年供給成長為10.3%，需求成長為4.5%；2025年供給成長為6.1%，需求成長為2.5%。

Alphaliner統計，扣除塢修船舶數量，截至2024年12月30日全球僅0.6%(約17.4萬TEUS)貨櫃船屬於純閒置狀態，代表貨櫃船隊已被充分使用。隨著農曆春節臨近、川普政府加徵關稅不確定性，短期需求仍保持穩健。

有關美東碼頭罷工議題，經勞資雙方積極協商後，已於1月8日聯合聲明中宣布達成新的ILA-USMX主合約臨時協議並避免1月15日的罷工風險；該協議保障了勞方目前的就業機會，並透過建立執行新技術的框架可望創造更多就業機會，同時實現港口現代。