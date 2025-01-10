美東不罷工且春節逼近　SCFI今日下跌8.56%、歐洲線跌逾14%

▲美東不罷工且春節逼近，SCFI今日下跌8.56%。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

美東罷工危機解除，加上農曆春節逼近，今(10)日下午三點上海航運交易所公佈的貨櫃運價指數(SCFI)下跌8.56%，其中歐洲線跌幅逾14%，南美與東南亞線跌幅都超過13%。

攬貨業者指出，由於本月2日美西線運價就已開始下修，今日美西線運價約自每大箱(40呎櫃)4500美元降到4200美元，美東約從5500降到5200美元，後續估計因為船公司減班多，運價大概就穩在這。本周歐洲線運價跌幅大，3600美元運價已經跌到3200美元左右，春節後估計會跌到3000美元以下。

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今日SCFI報2290.68點，下跌214.49點，跌幅8.56%，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2240美元，下跌411美元，跌幅14.42%；地中海線每箱3477美元，下跌270美元，跌幅7.21%；美西每大箱4682美元，下跌315美元，跌幅6.30%；美東每大箱6229美元，下跌189美元，跌幅2.94%。

波斯灣線每箱運價1397美元，下跌75美元，跌幅5.10%；南美線(桑托斯)每箱運價4637美元，下跌707美元，跌幅13.23%；東南亞線(新加坡)每箱運價564美元，周跌91美元，跌幅13.89%。