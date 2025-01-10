郭智輝曝今年著重4國海外布局　助台灣走向經濟「日不落國」

▲經濟部今日召開年終記者會，部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部今（10）日舉行年終記者會，經濟部長郭智輝提到，今年經濟部有3大工作要點，分別是促成台美日半導體供應鏈合作、培訓產業20萬AI人才、支持中小微企業轉型發展，其中海外方面，會著重在美國、日本、德國、菲律賓等4國海外布局，讓台灣走向經濟日不落國，幫助台灣廠商群聚布局。

郭智輝表示，今年海外會落下4個重點，著重在美國、日本、德國、菲律賓等海外布局，要讓台灣走向經濟日不落國，幫助台灣廠商群聚布局，未來海外會盡量以產業園區為主，半導體供應鏈是第一優先，落地後建立要開發的產業，將台灣產業園區步步擴大。

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郭智輝也談到「境外關內」部分，將以大帶小協助企業海外布局，形成台灣產業聚落，去年已完成捷克台灣貿易投資中心，未來將擴大至AI、ICT等其他領域；今年則會參加美國Select USA，向美國宣傳「境外關內」理念，持續協助台商投資，不管川普上任後會有什麼改變，都希望台商能夠得到台灣的協助跟保護。

郭智輝指出，今年也要到日本九州設立服務公司，推動建立科學園區、帶動台日供應鏈投資合作，但在日本是做服務內容，因此並不會長得像竹科、南科等規模；另在德國會以台積電（2330）德國廠為核心，與波蘭、捷克形成歐洲晶片三角，發展半導體產業聚落。

郭智輝也說，今年非常重要的努力目標，就是促成台美日半導體供應鏈合作，台商全球布局、外商投資台灣這2大項目，都是要努力的，讓海外產業聚落形成、供應鏈端有一流競爭力；外商一定會持續來投資台灣，是促成台灣經濟成長的重要關鍵。