裕民攜手日本川崎汽船　合設公司經營LNG運輸船

▲裕民航運與日本川崎汽船合設公司經營液化天然氣運輸船。（圖／取自裕民官網）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)今(10)日宣布攜手日本川崎汽船株式會社(“K” LINE)，共同拓展液化天然氣(LNG)運輸市場。雙方藉由合資成立新公司專注於液化天然氣運輸船的經營，展現對綠色航運及淨零轉型的堅定承諾，也將成為國內首家經營液化天然氣船的公司。

在此次合作架構下，裕民航運與日本川崎汽共同投資裝運量17.4萬立方公尺的液化天然氣運輸船，並委託韓國三星重工承造，採用了最新的節能環保技術與雙燃料引擎。除先進流線船體設計外，另配備降低摩擦阻力的船底空氣潤滑系統，能有效提高能源效益及降低碳排放，節省營運成本並貫徹裕民航運堅持的節能環保理念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新船計劃於2026年正式交付使用，並將長期投入全球的液化天然氣運輸業務。雙方公司也將專注於探索更多長期穩健的合作機會，進一步提升雙方公司運營效率與財務績效。

裕民航運自成立以來，始終致力於船隊的現代化與環保化。目前，公司經營船隊已涵蓋多種船型，包括海岬型(Capesize)、巴拿馬極限型(Panamax)、極限靈變型(Ultramax)、油輪(Tanker)、水泥專用船(Cement Carrier)及海洋風電人員運輸船(CTV)等，總運力超過950萬載重噸。此次跨足液化天然氣運輸領域，代表裕民航運秉持著勤、誠、樸、慎、創新的企業精神，實現多角化策略經營，未來裕民航運會持續致力於提升航運本業經營績效，厚植實力以面對未來挑戰。

裕民航運不僅在績效面努力創造更多的利潤，更重視企業永續發展，已連續多年獲得多項國內外獎項，成為ESG與綠色航運的領導者。未來，公司將繼續探索更多創新合作模式，展望全球航運，實現永續發展目標。