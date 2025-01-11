ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

富邦金年終中位數逾8個月　蔡明興：期許股價登3位數

▲▼富邦,北富銀,台北富邦銀行,富邦金。（圖／資料照）

▲富邦金員工年終獎金中位數超過8個月。（圖／資料照）

文／中央社

富邦金去年不僅獲利再創高，更連續16年穩居金控每股獲利王。董事長蔡明興今天透露，員工年終獎金中位數超過8個月，且一定會加薪；他期許今年富邦金股價有機會突破3位數，不辜負股東期待。

富邦金2024年12月稅後淨利達新台幣105.1億元，不僅連2個月賺破百億元，更一舉寫下史上單月新高獲利動能，累計2024全年稅後淨利達1511.6億元，創史上新高，且為首度稅後賺逾1500億元，累計每股盈餘（EPS）達10.8元，已連16年穩居金控每股獲利王。

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦集團今天傍晚在南港展覽館一館舉行謝年會，員工去年年終獎金中位數為7.75個月，蔡明興接受媒體聯訪時表示，年終按照每一子公司績效發放，應有超過8個月，配息也較去年好。他說，每年都會加薪，會比照同業、通膨、經濟成長率，「希望每年都能越加越多」。

對於富邦金股價未能突破100元是否有點委屈，蔡明興表示，相對其他產業尤其科技股，富邦金股價確實較低，仍有上漲有空，「希望能變成3位數，但每次到90幾元就被打下來」，盼今年有機會爬上3位數，不辜負股東期待。

股利方面，蔡明興表示，大部分以現金為主，股票與現金搭配比例應與過去差不多，配息率也穩定，今年要多發一點，以維持較佳殖利率。

富邦證券2024年全年稅後淨利100.9億元，成為獲利破百億子公司，談及今年期許，蔡明興表示，富邦證券下一目標先訂在120億，他也期許富邦產險、富邦銀行香港在未來幾年獲利都能突破百億。

關鍵字： 富邦金獲利股價加薪金控

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中鋼股價又見1字頭　「不會倒」的股票果然套最深

中鋼股價又見1字頭　「不會倒」的股票果然套最深

時間對每個人是公平的，但隨著對象則會有不同的積累。對許多非AI股來說，2024年最痛的領悟，就是時間未必是朋友：沒有如滾雪球般帶來複利，當年買進持有的理由，隨著產業環境變化更不復存在，再大、再老牌的公司也無法例外。除了傳產最大苦主台塑全年跌掉55%，另一個相對較少人提起的則是中鋼。

2025-01-11 00:02
台積電切斷1家新加坡客戶關係　南華早報：疑供貨給華為

台積電切斷1家新加坡客戶關係　南華早報：疑供貨給華為

香港「南華早報」今天引述消息人士報導，世界最先進晶片代工商台積電發現1家新加坡客戶可能違反美國對中國科技業巨擘華為實施的出口限令，因此已與這家公司切斷關係。

2025-01-11 09:54
台積電亞利桑那廠開始生產4奈米晶片　美商務部讚「史無前例」

台積電亞利桑那廠開始生產4奈米晶片　美商務部讚「史無前例」

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）向路透社表示，台積電已開始在亞利桑那州為美國客戶生產先進的4奈米晶片，這是總統拜登政府推動半導體計畫的重要里程碑。

2025-01-11 09:31
台塑史上首次虧錢！每股虧0.2元　四寶2024獲利年減8成

台塑史上首次虧錢！每股虧0.2元　四寶2024獲利年減8成

台塑四寶2024全年合併營收為1.472兆元，年減2.1％，歸屬母公司合併稅後淨利為83.71億元，年減81％，為近20年來新低。其中，台塑2024全年獲利首度虧損，EPS為-0.2元，南亞EPS為0.42元，台化EPS為0.06元，台塑化EPS為0.62元。

2025-01-11 06:00
乾杯去年營收逾45億元寫次高　今年徵才300人起薪4萬元

乾杯去年營收逾45億元寫次高　今年徵才300人起薪4萬元

乾杯（1269）2024全年合併營收為45.14億元，年減7.31％，寫下同期次高，主要是受到中國事業營運規模縮減，整體餐飲規模相較去年店鋪數縮減逾1成所致；另乾杯集團也宣布2025年預計招募300名社員，調升計時社員時薪加全勤最高達270元，無經驗正職社員起薪上看4萬元，最快18個月晉升店長與企業共享獲利、挑戰百萬年薪。

2025-01-11 07:00
金龍年封關倒數　聚焦晶圓龍頭法說、輝達大會

金龍年封關倒數　聚焦晶圓龍頭法說、輝達大會

金龍年台股封關倒數計時，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，隨著時間接近金龍年封關，目前市場等待下週的晶圓龍頭大廠法說，預期將帶來正向的2024年第四季財報、先進製程與先進封裝展望，此外，輝達感恩大會也將於下週登場，兩大題材皆有利於矽光子、機器人等長線趨勢應用供應鏈在春節前持續發酵，惟須留意由於川普將於20日上任，加上聯準會降息預期持續收斂，台股至封關前的走勢震盪難免。

2025-01-11 06:05
怕變「存骨」！中鋼定期定額單月6000戶快不保　台塑早遭剔除

怕變「存骨」！中鋼定期定額單月6000戶快不保　台塑早遭剔除

根據台灣證券交所最新公告去（2024）年12月股民最愛定期定額個股前20名排行榜，股價慘跌中鋼（2002）名次緩慢下滑，暫居第17名，但定期定額戶數從年初近8000戶到現在快跌破6000戶，至於台塑（1301）早在去年4月就被剔除榜外。

2025-01-11 19:00
郭明錤示警蘋果2025年挑戰重重！　3大困境待克服

郭明錤示警蘋果2025年挑戰重重！　3大困境待克服

有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤在其社交網絡X 上發文指出，蘋果在2025年將面臨諸多挑戰，包括iPhone成長幾乎停滯、AI服務貢獻有限及中國市場持續萎縮等，蘋果需要積極因應這些挑戰，才能維持在市場上的競爭力。

2025-01-11 13:31
機器人LLM市場2028年破千億美元　輝達 WFM平台成主流

機器人LLM市場2028年破千億美元　輝達 WFM平台成主流

根據TrendForce最新研究，隨著人型機器人邁向高度系統整合，並有望從工業場景走進居家生活，前端的AI模型訓練將更為關鍵，以滿足更多後端的理解、互動需求。預估含AI訓練、AIGC解決方案在內的全球機器人大型語言模型（機器人LLM）市場，有望於2028年超越1000億美元，2025至2028年之年複合成長率將達48.2%。

2025-01-11 11:03
從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

從廢墟到人氣民宿！　「蚊子效應」擋拆老屋讓旅人住進歷史

近年來，台南每到假期總是呈現出一派熱騰騰的景象，必定湧入滿滿的人潮。這裡除了令人垂涎三尺、必吃的地方美食之外，還有越來越多的人選擇一種獨特的方式來體驗台南——在老屋民宿住一晚，深入品味那獨特的巷弄文化。這些昔日破敗不堪的老房子，是如何華麗轉身，成為台南觀光的一大亮點的呢？這一切的轉變，都要從2008年爆發的那場嚴重登革熱疫情說起。

2025-01-11 07:30

讀者迴響

熱門新聞

中鋼股價又見1字頭　「不會倒」的股票果然套最深

黃仁勳曝「美光是RTX 50供應商」韓記憶體界炸鍋　官方聲明澄清

00878、0056、00919大PK　專家精算最賺的是這檔

怕變「存骨」！中鋼定期定額單月6000戶快不保 台塑早遭剔除

今彩539頭獎開出3注　獎落新北、雲林

失業買下倒閉公司拍賣品　竟是年收1.6億咖啡大亨起點

即／非農數據強勁　美股三大股指低開

台塑史上首次虧錢！每股虧0.2元　四寶2024獲利年減8成

今彩539開出1注頭獎　北市幸運兒爽中800萬

夜班財神爺眷顧 ！　外送員刮中百萬元

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

棒棒堂祝賀鬼鬼當媽　王子急喊：不是我的XD

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽！　曬寶寶腳丫：感謝自己的勇氣

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

台中6寶爸認「欠老闆錢」　澄清有分期還款：現在沒再借了

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366