富邦金年終中位數逾8個月　蔡明興：期許股價登3位數

▲富邦金員工年終獎金中位數超過8個月。（圖／資料照）



文／中央社

富邦金去年不僅獲利再創高，更連續16年穩居金控每股獲利王。董事長蔡明興今天透露，員工年終獎金中位數超過8個月，且一定會加薪；他期許今年富邦金股價有機會突破3位數，不辜負股東期待。

富邦金2024年12月稅後淨利達新台幣105.1億元，不僅連2個月賺破百億元，更一舉寫下史上單月新高獲利動能，累計2024全年稅後淨利達1511.6億元，創史上新高，且為首度稅後賺逾1500億元，累計每股盈餘（EPS）達10.8元，已連16年穩居金控每股獲利王。

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富邦集團今天傍晚在南港展覽館一館舉行謝年會，員工去年年終獎金中位數為7.75個月，蔡明興接受媒體聯訪時表示，年終按照每一子公司績效發放，應有超過8個月，配息也較去年好。他說，每年都會加薪，會比照同業、通膨、經濟成長率，「希望每年都能越加越多」。

對於富邦金股價未能突破100元是否有點委屈，蔡明興表示，相對其他產業尤其科技股，富邦金股價確實較低，仍有上漲有空，「希望能變成3位數，但每次到90幾元就被打下來」，盼今年有機會爬上3位數，不辜負股東期待。

股利方面，蔡明興表示，大部分以現金為主，股票與現金搭配比例應與過去差不多，配息率也穩定，今年要多發一點，以維持較佳殖利率。

富邦證券2024年全年稅後淨利100.9億元，成為獲利破百億子公司，談及今年期許，蔡明興表示，富邦證券下一目標先訂在120億，他也期許富邦產險、富邦銀行香港在未來幾年獲利都能突破百億。