巴西亞輪昨日成功脫淺東港岸際　同期遇難9艘船6艘遭惡意遺棄

▲巴西亞擱淺前船況；該輪估計扣除賣廢鐵收入，航港局還需支付約2250萬元移除費用。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

蒙古籍「巴西亞」輪於去年7月25日受凱米颱風影響，擱淺在東港岸際，經交通部航港局積極應變處置，已於8月6日將20.7噸餘油抽除完畢，船體移除部分，因船隻遭惡意遺棄，航港局承擔起船體移除作業，昨(12)日完成下午4時成功脫淺。航港局高階指出，同期9艘遇難船隻，僅有3艘船東與保險公司有出面解決，另6艘都遭棄船，上億元救難與移除費用估計都很難索賠。

航港局高階說明，凱米颱風8艘船擱淺1艘沉沒，船隻都有進出我國港口，遇難後僅3艘船隻的船東與保險公司有出面處理，其餘6艘均遭惡意遺棄，包括1艘沉沒船隻，由於船隻是沉在深海不須打撈，但有要求保險公司做水質監控。

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航港局目前已經在研擬船隻進出港加嚴措施。全球近90%噸位的遠洋船舶都是由國際保賠協會集團(IG)12個船東保賠(互保)協會提供責任保險，通過IG的資金池和購買集體再保險來分攤大額索賠，屬於IG的會員船隻，發生海難事故後保險公司都會積極出面善後與理賠，未來估計僅允許IG會員與經審核後優質的保險公司，才會允許進出我國港口。

航港局說明，「巴西亞」輪雖經該局持續要求船東及保險公司應負責處置，然仍於去年9月25日獲知難船遭惡意遺棄，航港局為避免擱淺船舶造成岸際污染危機，依商港法緊急介入處置委託專業打撈業者進行船體移除作業，累積召開58次應變與工作會議，該輪終於昨日下午4時成功脫淺，化解屏東海域及生態環境危機。

航港局指出，受凱米颱風侵襲影響，「巴西亞」輪擱淺於屏東東港岸際，該局第一時間即針對8名船員安置及殘油移除先行處理，解決初步危機後仍無法聯繫船東出面處置。為確保當地環境生態，避免海洋環境再一次污染，遂依據商港法介入移除船體。

航港局特別要求業者，應採安全、無污染且有效率之原則進行船體移除作業，原預計114年1月底脫淺，經航港局葉協隆局長多次召會要求，督導打撈業者加速處理，移除方式並採取對環境影響最小的浮揚脫淺方式，移除作業得以提前於12日順利完成，恢復東港岸際景觀，後續將安排前往高雄港繼續進行船體拆解作業。

受凱米颱風影響，屏東岸際共擱淺3艘貨船，前2艘貨船「伊莉安娜」輪及「吉娜」輪均已成功脫淺，連同本次「巴西亞」輪處置完成後，屏東岸際擱淺船舶均已全數完成移除。

航港局強調，目前尚有高雄地區及台南地區各2艘船舶尚未完成移除，未來將督導業者加速處置。船舶擱淺後的船體移除是船方應盡的責任，「巴西亞」輪代為移除之相關費用航港局將依法向船東追償，該船投保的保險公司也已列為黑名單，投保該惡劣保險公司的船舶不得進出中華民國各國際商港，以確保我國海域安全。