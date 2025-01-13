證交所年賺1個股本但未上市　金管會：負監理責任不能IPO

▲金管會主委彭金隆資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

台股2024年表現亮眼，立法委員賴士葆表示，台灣證券交易所是最大受惠者，去年獲利超過1個股本，他提議證交所應要上市。金管會主委彭金隆表示，證交所肩負監理工作，短期內應不易實現。

立法院財政委員會今天上午前往證交所視察創新板業務，賴士葆今天會中提到，立法院去年底通過當沖降稅減半再延長，相關措施帶動2024年台股日均成交量達新台幣4124億元，創歷史新高，證交所是最大受惠者，去年獲利超過1個股本，但這些錢並沒有分給全民，他提議證交所應該要上市。

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彭金隆表示，證交所不是單純的商業單位，身上還肩負許多監理工作，在相關角色定位釐清之前，證交所上市必須從長計議，短期內應該不容易實現。

賴士葆表示，大家看到台股頻創新高，但股價往上衝，殖利率卻下降；台股殖利率從2022年的5.09%、2023年3.47%，掉到2024年2.46%，上市公司變得不Juicy（多汁）。

證交所董事長林修銘說明，台股加權股價指數去年漲幅28.47%，在全球主要證券市場僅次於那斯達克（NASDAQ），為亞洲第1、世界第2，同時間企業獲利也是跟著成長；根據統計，上市公司2024年前3季整體獲利較2023年成長31.14%。

針對上市公司殖利率降低，林修銘表示，上市公司賺到更多錢，有沒有分配出去，這牽涉到企業的成長性等許多考量，不能只看殖利率。

證交所總經理李愛玲補充表示，這幾年由於美中貿易戰持續，許多企業應客戶要求前往越南、泰國、馬來西亞、菲律賓等地設立新生產基地，投資蓋新廠需要資金，可能因此保留部分獲利未分配。

以國際市場來看，根據證交所統計，台股殖利率2.46%，雖然低於香港恆生指數的3.83%、上海綜合指數的2.7%，但高於日本日經指數的1.76%、韓國KOSPI指數的2.08%，還在合理水準範圍內。