世芯-KY近6營業日狂殺300元　並列13檔注意股

外資4交易日提款台股1178億 鴻海今遭砍逾7.2萬張淪賣超王

美國強勁經濟數據表現，引發美放緩降息步調的疑慮，今（13）日外資賣超556億元，創下史上第11大單日賣超金額，累計近4個交易日已從台股提款1178.77億元，單日外資賣超鴻海（2317）7萬2078張，高居外資賣超第1名個股，廣達（2382）、台積電（2330）分別賣超2萬491張、1萬5739張，分居外資賣超第2、3名個股。

世芯-KY抱一張賠15萬 千金股全倒上市櫃8檔跌逾百元

台股今（13日）殺聲隆隆，上市千金股中有5檔單日跌逾百元，以世芯-KY（3661）單一交易日跌掉150元、跌幅5.09%，每股2795元作收，抱一張現賠15萬元。

台股重挫523點！3檔高息ETF爆逾16萬張大量 00919登成交王

愈跌愈買！台股今（13）日收跌523.25點，失守2萬3千點整數關卡，盤後ETF成交排行出爐，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）與國泰永續高股息（00878）等3檔台股ETF爆出逾16萬張成交量，名列成交排行榜前3強，其中00919單日成交量逾18萬1959張。

南亞科去年全年虧逾50億元、每股虧1.64元 估DRAM市場Q2復甦

南亞科 (2408)今日公佈2024年第四季營收為65.75億元，較上季減少19.2%。第四季DRAM平均售價季減低十位數百分比，銷售量季減高個位數百分比。

裕隆城首年營收破55億、人流破千萬次 今年喊目標營收破57億

裕隆（2201）旗下新店裕隆城盤點2024年開業第一年業績，營收達55億，人流突破千萬次。展望2025年，裕隆城目標挑戰營收突破57億，裕隆城更表示，商城準備豐富年菜、精美伴手禮及精彩活動，邀請民眾進城採買年貨、吉祥過好年。

美食-KY進軍美東市場 全美朝百店規模前進

美食-KY（2723）去年Q4合併營收季增4％，大幅超出歷史同期表現，反映美國、中國市場雙雙繳出更強勁的成長動能，其中，美國東岸紐約、紐澤西州門市也盛大開出，全美門市持續朝百店前進。

滙豐銀：亞洲GDP 4.4%優於全球平均2.7% 看淡日圓年底前維持160價位

滙豐銀行預期穩健的全球經濟前景、持續擴大的企業盈餘成長，以及多數央行同步降息，將可能有利於風險資產類別，全球股票的報酬表現可能會優於債券，由於 印度和東協國家成長強勁，加上中國不斷加大政策刺激措施的力道，2025 年亞洲 (除日本以外)的經濟成長可能保持在 4.4%，遠高於全球平均成長率 2.7%，估今年底之前日圓兌美元維持在160價位，偏弱日圓有利率日本企業出口表現。

台股重挫逾380點！權值股鴻海聯發科熄火 台積電翻黑

美國就業數據表現亮眼、市場憂慮聯準會（Fed）對2025年對於降息恐更趨謹慎，衝擊上周五（10日）美國四大指數全面下挫，受到權值股重挫影響，台股今（13）日開盤半小時殺聲震天，權值股鴻海（2317）、聯發科（2454）率先翻黑，鴻海跌逾3%最低來到174.5元，為2024年9月19日以來新低，成交量逾4.4萬張位居上市成交量排行冠軍，在台積電（2330）也翻黑下，台股盤中指數重挫逾380點失守2萬3000點整數關卡。

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億 00919豪撒近百億

台股ETF趕在蛇年來臨前先發錢給投資人過好年，《ETtoday新聞雲》盤點入帳資料發現，光是今（13）日就有群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）等8檔ETF選在今日配息入帳，金額估達159.74億元，逼近160億元，合計受益人數達198萬8214人，將近200萬人被錢香醒。

電價漲7％？台電否認 「盼國會支持2000億撥補」

有關媒體報導電價可能漲7%、水電雙漲等臆測，台電強調，電價由電價審議會決議，台電目前也無規劃漲價方案，台電爭取2000億元預算是為了補貼民生電價，2022年到2024年，台電每年吸收民生電價成本超過800億元，3年間就吸收了2800億元，國際間其他國家也有類似做法。