台灣虎航再拚營運高峰　董座承諾股利政策最大化「配息配乾淨」

▲台灣虎航董事長陳漢銘。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台灣虎航（6757）去年營收創新高，前3季獲利也已經超越2023全年，預期全年獲利更亮眼，並大手筆發出平均12.8個月的年終獎金，寫下航空業最高，董事長陳漢銘表示，在盈餘分配上也一定不會虧待股東，今年股東權益比較大方，股利政策朝最大化來感謝股東支持，將配息配乾淨，今年營運一定再創高峰。

陳漢銘表示，今年機隊規模持續增加，今年年中就會把最後2架A320neo租機交完，屆時整體機隊規模將達到17架，明年開始每年會交付2架自購機，因此今年對台灣虎航的機隊、運用運能、交機時程、人力方面等都很有優勢，

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陳漢銘指出，今年的獲利分配，員工都很滿意，留才狀況有達到效果，航空業最怕飛機沒有人飛，目前台灣虎航人機都達到高峰，有機會開新航點，包機也能更精彩，像是鳥取、大分等日本航點今年就會開，東南亞、東北亞持續完整布局。

陳漢銘也說，今年盈餘分配股東權益比較大方，去年底有提到股利政策朝最大化感謝股東支持，扣除未分配盈餘等之後，剩下的都會配息配乾淨，感謝股東的支持，更看好今年營運一定可以再創高峰，衝破天花板，「只有台灣虎航能超越台灣虎航。」