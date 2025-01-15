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AI教主又來尾牙了！　專家：把握科技股機會財

▲NVIDIA執行長黃仁勳與分析師問答。（圖／記者林敬旻攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳來台參加尾牙。（圖／記者林敬旻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

業界消息指出，黃仁勳此次行程將與供應鏈鴻海（2317）、廣達（2382）、技嘉（2376）、華碩（2357）等高層會面，17日將出席輝達台灣分公司的尾牙，此利多助攻台股反彈氣勢，但野村投信投資策略部副總經理漢遠進一步分析指出，儘管AI教主來台餐敘已非特例，但此事件將引起市場關注AI教主與其他台灣科技大廠的互動，是否從中透露出未來合作機會等消息值得期待，因此對於相關個股的短期投資人氣與資金流有正面幫助。

整體來說，AI與相關科技投資機會進入百花齊放時期，除了上游半導體等硬體外，商機亮點也擴散至中下游硬體與其他周邊供應鏈廠商；而且科技股性活潑，若遇到市場矚目題材發表或事件消息時，往往有望迎來一波短線漲勢。

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然而，科技股投資機會不只有AI科技，更包含5G、電動車、物連網(IoT)技術、甚至機器人與低軌衛星等，身為全球科技業供應鏈重要一環的台灣科技廠商同樣雨露均霑，加上目前主要科技大廠財報能見度可望延續至2026、2027年，有實質營收獲利等基本面撐腰有助股價再攻高，因此近年表現出色的科技股漲勢尚未達終點，尤其是創新科技相關主題之投資標的，展望2025年行情同樣值得期待。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君進一步分析指出，雖然近期AI族群出現雜音，擔憂出貨不順恐影響上半年營收的動能，長期而言，隨著生成式AI和實體機器人應用AI系統迅猛發展，將在未來幾年內帶來更多創新應用，這些技術的突破將為市場帶來新成長點，台股相關創新科技產業仍是2025年當道趨勢，由AI帶領的股市熱潮有望持續延燒，建議投資人不妨透過定期定額分批進場布局創新科技，以期整體投組更具爆發力，參與AI長線成長的大趨勢。

關鍵字： 科技股AI教主黃仁勳台股創新科技

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