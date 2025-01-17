2025蛇年紅包理財攻略：從壓歲錢到親子理財一次上手



▲2025蛇年紅包理財攻略!（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

2025蛇年即將到來，無論是正為紅包預算傷透腦筋的社會新鮮人，還是開心要領壓歲錢的孩子與擔心理財教育的家長們，「紅包經濟學」都在考驗著每個人的智慧。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新兩集特別整理了2025最新紅包行情與壓歲錢理財教育指南，協助聽眾做好過年的財務規劃。

紅包行情一次看

依據最新市場行情，給長輩的紅包金額以3,600元為基準，經濟能力許可者可提高至6,000元、6,600元，甚至10,000元。其中對待父母、岳父母（公婆）紅包金額通常較高，祖父母輩則介於3,600至6,000元之間。至於孩童紅包，親生子女建議從600元到3,600元之間，親戚小孩則在200至2,000元之間，且金額都不建議包超過給長輩。

包紅包注意事項

主持人也提醒大家一些包紅包時需注意幾項傳統禁忌或習俗：

1. 金額須為「雙數」，避開奇數及「4」字。

2. 使用全新紅包袋，不封口不折起，且現金需平整放置。

3. 給長輩的紅包金額理想上逐年增加，但可依個人財務狀況調整。

4. 已婚夫妻應事先協調雙方父母的紅包金額，避免尷尬。

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壓歲錢的理財教育

對於收到壓歲錢的孩子，父母可把握機會進行理財教育。首先可以讓孩子了解金錢的來源與價值，例如可透過參觀工作場所，或解釋工時薪水與商品價值的關係，建立正確金錢觀。

在運用壓歲錢方面，主持人建議了三種簡單的分配方式：

．333理財法：將紅包分成「想要的」、「儲蓄用」、「投資」三等份

．40-30-30分配法：40%儲蓄，30%投資，30%零用錢

．五大基金法：分為「快樂」、「學習」、「儲蓄」、「投資」和「愛心基金」

父母可依據孩子的年齡和理解能力，選擇適合的分配方式。建議協助孩子開立專屬帳戶實際體驗儲蓄的樂趣，也可透過模擬投資競賽，讓孩子認識金融市場運作。

主持人強調，無論是準備紅包或是對孩子的理財教育，都應量力而為。同時也要讓孩子明白，每個紅包都承載著長輩的祝福，金額多寡並非評斷標準。透過妥善規劃紅包預算，善用壓歲錢進行理財教育，相信每個家庭都能度過一個既歡樂又有意義的新年。

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