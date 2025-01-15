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成功打造加盟四品牌　永慶董事長孫慶餘讓店東開店給兒子女兒經營傳承

▲▼ 加盟,事業傳承,永慶房產集團,房仲業,成績突破,傳承,繼承,孫慶餘,有巢氏。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房產集團董事長孫慶餘在「菁英會頒獎典禮」上，勉勵在場店東學習周文惠，培養兒子女兒接棒經營。

圖、文／永慶房產集團提供

可以把成功事業傳承給兒女、家族晚輩，是許多爸媽、長輩的心願，而這股傳承風潮也吹進台灣加盟房仲業！永慶房產集團成功孕育出四大加盟品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，董事長孫慶餘讓加盟店東爭先開店給兒子女兒經營傳承。

站在永慶集團這個巨人的肩膀上，許多加盟店東不僅在此擴展事業版圖、獲得豐厚報酬，永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成笑說，加盟店東長願意把房仲事業傳承給兒子女兒，對永慶加盟四大品牌來說，是一種肯定與認同！顯示我們不只幫他們賺到錢，整個房仲業在孫慶餘董事長堅持落實「先誠實再成交」、把消費者權益放第一位的狀況下，也推升房仲人員的社會地位，贏得客戶尊重。所以許多加盟店東不只帶著兒子女兒來開店，也領著媳婦女婿、其他親友進入房仲業。

▲▼ 加盟,事業傳承,永慶房產集團,房仲業,成績突破,傳承,繼承,孫慶餘,有巢氏。（圖／永慶房產集團提供）

▲成功打造加盟四品牌，永慶董事長孫慶餘讓店東開店給兒子女兒經營傳承。

根據永慶加盟四品牌內部統計，已經有超過20組的兒子女兒傳承經營，其中不乏億級加盟店和千萬經紀人，他們都因為認同孫慶餘董事長的誠實經營理念，也認為房仲事業可以永續，所以早早啟動接班計畫。值得一提的是，永慶房產集團加盟四品牌2024年繳出超狂成績，總業績年增超過3成，「年業績突破1億的加盟店」高達46間店，「年度業績突破1,000萬元」則超過360人，再次寫下新紀錄，這也成為「最強永續經營和創業平台」的有力說詞。

像是永慶不動產高雄農十六凱璿加盟店東周文惠轄下多達38間加盟店，員工超過900人，房仲事業龐大，她的兒子女兒早已成為團隊中的重要幹部，孫慶餘董事長還在菁英會頒獎典禮上，特別表揚她的遠見。同樣來自高雄的永慶不動產高雄五甲捷運加盟店東許俊賢和台慶不動產高雄八德站前加盟店東劉國基，今年皆為「千萬業績經紀人」、也贏得「全台店總業績競賽獎」，選擇把兒子帶在身邊，不只傳授專業和經驗，也傳承人脈。

而有巢氏房屋高鐵豐盛加盟店長張善誠則是周世華店東的女婿，經過多年歷練，已是獨當一面的領導者，今年更帶領團隊贏得「年度店總業績-風雲獎」。位於中部地區的永慶不動產雲林虎尾科大加盟店東潘心紜，不只女兒帶著另一半在台中北屯區成立有巢氏房屋加盟店，兒子也與志同道合夥伴籌備一間有巢氏房屋加盟店，預計明年上半年開幕，一家人3間店、服務範圍橫跨中彰雲投。

深耕大新竹地區的永慶不動產新竹湖口中山加盟店東徐文美、永慶不動產新竹家樂城加盟店東洪秋蘋，因為兒子女兒從小耳濡目染，也對房仲業產生濃厚興趣，從基層做起的他們，如今也都成為永慶不動產、永義房屋加盟店的主要經營者，引領團隊成為新竹地區的指標店。

當年，孫慶餘董事長創立加盟體系的初衷，就是希望「透過優秀的加盟夥伴，把產業共好觀念，一起快速推廣到市場上，保障消費者權益，也一同共享成長。」現在不只第一代這麼做，第二代兒子女兒也逐步接棒、持續傳承，真正做到永續經營。

▼孫慶餘創立加盟體系的初衷，就是希望「大家攜手保障消費者權益，產業共好、也共享成長」，現在第二代兒子女兒逐步接手，真正做到永續經營。

▲▼ 加盟,事業傳承,永慶房產集團,房仲業,成績突破,傳承,繼承,孫慶餘,有巢氏。（圖／永慶房產集團提供）

關鍵字： 加盟事業傳承永慶房產集團房仲業成績突破傳承繼承孫慶餘有巢氏

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