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東台灣最具規模！永慶加盟四品牌宜花東90間店、近1500位人員　2024年創造17億業績

▲▼永慶,宜蘭,花蓮,台東,加盟,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲台慶不動產店東曾欣玉讚賞永慶加盟的聯賣平台，讓配案流程更加順暢透明，成交和業績自然緊接而來。

圖、文／永慶房屋提供

永慶房產集團加盟四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）在宜蘭、花蓮、台東店數達90間店、房仲服務人員直逼1,500位，是東台灣最具規模的加盟房仲品牌。不僅規模最大，2024年也繳出亮眼成績單，店總業績逾17億元、年增15%，精彩表現讓永慶加盟四品牌穩居「東台灣房仲第一品牌」。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成也表示，加盟總部為加盟店提供多面向的資源，包含聯賣平台、教育訓練、科技工具、行銷廣告等，持續提升競爭優勢。特別是聯賣平台，2024年為東台灣貢獻4.6億元業績，近千件聯賣成交、比2023年同期成長2成，助攻東台灣單店平均業績逾2,140萬元。

▲▼永慶,宜蘭,花蓮,台東,加盟,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲因認同社區專家而加盟的有巢氏房屋楊政諺團隊，創業三年就拚出6,700萬業績。

「聯賣」助攻業績成長　吸引各路好手加盟

曾在中信房屋任職15年的蔡玲惠店長，去年中旬轉招成立永義房屋五結中正凱崴加盟店。她指出，過去即使可以與同業聯賣，但效率、配案量與現在相比是天壤之別。雖然加盟後，就遇到銀行貸款緊縮，但團隊僅花五個月時間，就拚出逾2,100萬元業績的表現，她和夥伴都對加盟永義房屋的成果「相當滿意」。

蔡玲惠也讚賞永慶集團的共享成長文化相當優異，像是「i學苑」線上學習平台有大量課程，不僅教導銷售、開發的技巧，更有多位「億級店東」分享成功關鍵，是加盟後迅速上手的主因。她也期許今年能發揮聯賣平台在加速配案、與友店聯賣的優勢，協助店內每位夥伴都達成業績目標。

同樣來自中信房屋的有巢氏房屋花蓮國安明心加盟店東楊政諺，創業三年，帶領團隊創造6,700萬元業績，年增逾2成。他開心分享，當初認同有巢氏房屋「社區專家」親民形象而加盟，發現永慶加盟體系特有的「聯賣制度」更是業績神隊友，搭配上「開發快易通」科技工具，讓夥伴案件開發無往不利，也助團隊獲頒「有巢氏房屋2024年全台店總業績-巔峰獎」！

楊政諺也直指「聯賣是加盟店興盛的關鍵！」聯賣協助團隊去年進帳近1,900萬元業績。而永慶集團的科技工具不僅提供前線作戰工具，後台數據也幫助管理層掌握夥伴狀況。他坦言，跟著加盟總部策略前進，業績自然就會成長，人員創造千萬業績就是最好實證。

▲▼永慶,宜蘭,花蓮,台東,加盟,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲永義房屋五結中正凱崴加盟店今年開業才5個月，已拚出2,100萬業績。

▲▼永慶,宜蘭,花蓮,台東,加盟,永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲永慶不動產游逸婷團隊去年業績高達6,400萬，其中近2千萬來自聯賣。

「先誠實再成交」 理念　號召志同道合夥伴創業

在永慶房產集團誠實品牌力、店數多的吸引下，永慶不動產礁溪健康加盟店東游逸婷從自營品牌轉招。游逸婷表示，永慶加盟四品牌共享成長文化深入日常，友店積極分享物件、進行配件和協助帶看，促使店內近2,000萬元的業績來自聯賣，助攻團隊去年業績破6,400萬元。

游逸婷也指出「i智慧Pro系統」是去年業績大增超過5成的關鍵。透過系統，夥伴在外也能即時提供符合客戶需求的物件資訊，不僅提高專業度、也增加客戶信賴感。加盟總部更針對大環境提供各式課程，如九月限貸令後，加盟總部馬上推出「業務戰技訓練」課程，提供經營對策，緩解政策衝擊，也讓團隊九到十一月仍繳出近千萬元業績。

同樣被永慶誠實品牌力吸引的台慶不動產花蓮建國欣玉加盟店東曾欣玉則表示，選擇在永慶加盟四品牌創業，是基於多年來在永慶加盟體系的良好經驗，讓她深刻體會科技工具、聯賣平台、品牌聲譽所帶來的助力，這些優勢都能轉化為業績成長的動力，帶動團隊去年業績達2,100萬元。

曾欣玉指出，受到政策影響，今年要面臨許多挑戰，但也有相當多的機會。在加盟總部「i智慧Pro系統」升級後，夥伴工作效率有感加速，為團隊提供更多的競爭優勢。此外，聯賣平台讓配案流程更加順暢透明，提升委託案件的銷售效率，成交和業績自然緊接而來。

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最強創業平台！永慶加盟北北基2024破億加盟店2間、千萬業績菁英逾40位
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關鍵字： 永慶宜蘭花蓮台東加盟永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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