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3銀行美元優利定存搶市　台新銀最高年息7％

▲▼定存用照。（圖／台新銀提供）

▲善用銀行定存方案，有效地放大資產。（圖／台新銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

民眾領到年終獎金與春節紅包，不妨善用銀行優利專案存款可有效放大資產，台新銀、凱基銀，以及華南銀近期均推出優惠定存方案，台新銀最優年息可達7%。

台新銀

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看準民眾年終理財需求，台新銀行推出2025年全新高利定存方案，最優7%年息，涵蓋新臺幣、澳幣、美元等多幣別，滿足民眾多元化理財需求。其中，台新銀行重磅推出美元優利定存方案，八個月期滿所得利息還優於市場多數一年期美元牌告定存約年息2.55%，讓民眾在更短的時間獲得更高收益，提升資金運用彈性。

以存入1萬美元、選擇8個月專案定存年息4.6%為例，試算實際入帳利息為306.67美元，若以匯率32.9折算，利息約台幣10089元，相較市面常見一年期美元定存2.55%牌告利率，還能多領台幣約1583元的利息，讓民眾能靈活運用資金，創造更大價值。

另外，針對短期有美元、澳幣理財需求的民眾，台新銀行推出14天期的「匯好利換匯外幣定存專案」，美元、澳幣單筆金額1,000元以上享6.5%年息，單筆金額8,000元以上更可享7%高息優利，為提升用戶體驗，客戶可透過網路銀行或行動銀行一站式完成「換匯+優利定存」服務，該優利專案活動期間至6月13日止。

凱基銀

凱基銀行提供蛇年聰明理財術，推出限時限量3個月美元高利定存，最高年利率5%，及新臺幣高利活存，年利率最高 1.8%，享存入金額無上限；另外，因應年節出遊需求，凱基銀行也提供，日圓、美元、歐元三種幣別的換匯優存活動，享7天期定存年息高達8.88%，讓民眾放大年終獎金效益，養胖荷包過好年。

華南銀

華南銀行為迎接金蛇農曆新年到來讓客戶樂享美利，自即日起至114年1月24日止，限時推出「小龍獻瑞美元優利」定存專案，凡國內分行客戶親臨櫃檯，以新臺幣結購、自他行匯入或外幣現鈔存入之新資金承作美元專案定存，起存額10萬美元(含)以上，無金額上限或帳戶類型限制，更不需搭配其他商品，即享1個月期年利率4.25%，或3個月期年利率4.35%之優惠利率。

關鍵字： 美元優利定存台新銀凱基銀華南銀

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