貨櫃船公司為年後囤貨、歐美線運價續跌　估二月中回升

▲貨櫃船運價這波下跌，估二月中回升。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

今年貨櫃船運市場農曆春節前的小旺季提早結束，本月2日運價就開始下修，8日美東罷工結束，讓運價正失去支撐，海運承攬業者指出，船公司現在是拼命為年後的航班囤貨，本周美西、美東與歐洲線每大箱(40呎櫃)運價都下跌約200美元，量大的客戶可以另外議價。

在本月1日美西線運價最高曾經調高至每大箱5900美元，但因部分船公司未跟進，第二天就快速下修至5100美元，之後運價逐步下降，目前美西線每大箱(40呎櫃)運價已降至4200美元，美東約從6000美元降到5500美元，歐洲線自去年年底的5500美元降至3000美元左右，每家公司根據航班密集度與服務品質，會有2-300美元價差。

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攬貨業對於運價是否持續下修各家看法不一，有的認為跌得差不多了，但也有業者認為下周還會下修，但都一致認為，運價回升約要等2月15日過後了。

根據德魯里統計，在主要的東西方貿易航線，包括跨太平洋，跨大西洋和亞洲-北歐和地中海 ，在第3周(1月13日至1月19日)和第7周(2月10日至2月16日)期間，共有95個航班被取消，總共有742個預定航班，取消率為13%。

這些取消的大部分將在跨太平洋東行(57%)發生，其次是跨大西洋西行(23%)和亞洲-北歐和地中海(20%)。