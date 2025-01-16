國喬石化主力產品進軍東南亞　轉型高階複合材料供應商

▲國喬石化。（圖／國喬石化提供）



記者廖婕妤／台北報導

中國石化產能過剩，內需消費低迷，台灣石化業者面臨困境紛紛轉型，國喬石化（1312）提前布局東南亞市場，主力產品成功進入東南亞市場，外銷總量超過4成，並降低對中國出口，2024全年合併營收為164.19億元，年增4.36％；展望今年，泉州國亨即將正式商轉，產品線跨足以丙烯為核心的碳三產業鏈，投入聚丙烯高端複合材，可供應醫療、半導體晶片、電動車等全新領域，可望持續貢獻營收。

國喬石化表示，配合2016年以來政府新南向政策，公司早已布局東南亞市場，加上全球供應鏈移轉浪潮、中國石化產能過剩的外溢效應，近年來公司已逐步降低對中國出口，轉而提升越南、孟加拉、印度等東南亞國家出口比重。

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國喬石化指出，過去中國及香港地區佔國喬的外銷總量7成，至2024年Q3已降至4成左右，同時轉向積極開拓東南亞國家市場，外銷總量至2024年Q3超過4成，其中越南就佔2成，外銷至東南亞國家的總量正式超越中國，成為政府新南向政策下轉型成功企業案例。

國喬石化董事長邱德馨表示，今年泉州國亨即將正式商轉，產品線跨足以丙烯為核心的碳三產業鏈，投入聚丙烯高端複合材，可供應醫療、半導體晶片、電動車等全新領域，國喬石化透過技術創新、開發差異化產品，加速產品高值化發展，維護整體營運發展的穩定性。

國喬石化總經理曾嘉雄指出，隨著電動車市場發展，內裝的電池及連接器需要耐高溫、耐燃性的新型材料，像是新型尼龍複合材料、PPS（聚苯硫醚）、環保材質TPU（熱塑性聚氨酯）等，這些都是國喬石化持續精進、主力研發的項目。

近期國喬與經濟部產業發展署合作，推動提升競爭力布局海外市場計畫，積極研發出高值化、差異化之新產品，提升產品附加價值，區隔現行紅海市場或技術門檻，以切入重要供應鏈或海外利基市場，並持續積極投入高功能尼龍纖維、生物基尼龍與PP工程塑膠等高值化產品多元開發，積極尋找跨領域的產業發展，如半導體電子化學品及材料，轉型為高階複合材料供應商。